Kibice zwariowali na punkcie Piątka, a kolega z drużyny parzy mu kawę

Krzysztof Piątek do Fiorentiny trafił zimą tego roku w ramach wypożyczenia. Początkowo Polaka stawiano w roli zmiennika Dusana Vlahovicia, tutejszej gwiazdy. Vlahović odszedł jednak do Juventusu, ale kibice nie opłakują straty. Wrócił bowiem "Il Pistolero", który udowadnia swoją wartość we Włoszech. - Przyznam, że on mnie zaskakuje. Pracuje wręcz wzorowo, wykonując nawet ruchy, do których nie jest przyzwyczajony. Zna już język i Serie A. Bramki to nagroda za jego niezwykły wysiłek - powiedział po ostatnim meczu Vincenzo Italiano, trener Fiorentiny.

- Kibice zwariowali na jego punkcie. W mediach społecznościowych i na stadionie fani uczą się "strzelać" jak Piątek. Naśladują radość waszego zawodnika po każdym golu robiąc z dłoni pistolety - powiedział Andrea Giannattasio, włoski dziennikarz "firenzeviola.it" w rozmowie z WP SportoweFakty.

Krzysztof Piątek zachwyca we Włoszech. "Po każdym golu Piątka, Rosati parzy mu kawę"

Krzysztof Piątek bardzo dobrze wpisał się do nowego zespołu. Włoską piłkę znał już wcześniej. W latach 2018-2020 grał dla Genoi i AC Milan. Właśnie wtedy nadano mu przydomek "Il Pistolero", bo strzelał niemalże na zawołanie. Szczególnie na początku swojej drogi w Serie A. Ostatnie dwa lata to spadek Polaka. Dlatego, gdy zapowiadano jego transfer do Fiorentiny, nie każdy wierzył w słuszność tego wyboru.

- Przyznam, że na początku sam byłem sceptyczny, co do tego transferu. Ale teraz? To był świetny ruch - dodał Giannattasio. Piątek szybko udowodnił, że nie zapomniał, jak zdobywać bramki. Trafiał w meczach Pucharu Włoch z Napoli (jeden gol) i Atalantą (dwa gole). Przyczynił się też do wygranych w lidze ze Spezią (2:1) i ponownie Atalantą (1:0).

Od transferu minęło kilka tygodni, a Piątek ma już rytuał z jednym z kolegów z drużyny. - Jest blisko z każdym piłkarzem. A zwłaszcza z trzecim bramkarzem, Antonio Rosatim. Mają nawet swój rytuał. Po każdym golu Piątka, Rosati parzy mu kawę i przynosi do szatni. Później takie zdjęcie ląduje w mediach społecznościowych - opowiada dziennikarz.

Krzysztof Piątek o miejsce w składzie Vicenzo Italiano rywalizuje z 23-letnim Arthurem Cabralem. Brazylijczyk dołączył do Fiorentiny w tym samym czasie, ale nie radzi sobie tak dobrze, jak Polak. Dziennikarze twierdzą, że potrzebuje więcej czasu. Jest to natomiast szansa dla Piątka. - Bardzo dobrze zna ligę i świetnie zaczął. Ma przewagę - podkreślił rozmówca.

Czy możliwe, aby Piątek został na dłużej w Serie A? - Pracuje bardzo ciężko i pokazuje, że Serie A to jego miejsce na ziemi, że tu gra na swoim poziomie. 15 milionów euro to adekwatna kwota za takiego piłkarza i dobra inwestycja. A Fiorentinę na to stać - kończy Giannattasio. Umowa wypożyczenia Piątka wygasa z końcem bieżącego sezonu. W umowie zawarto opcję wykupu.