"Piątek zmartwychwstał". Hiszpanie zachwyceni powrotem Polaka do Włoch

Mimo że Merih Demiral bardzo dobrze radził sobie z Krzysztofem Piątkiem w meczu Fiorentina - Atalanta, to napastnik zdołał zdobyć bramkę i uzyskać świetne oceny od włoskich dziennikarzy. "Kiedy nadszedł kluczowy moment, aby uciec obrońcy, to Piątek się nie zatrzymał i zdobył bramkę. Okazał się decydujący" - pisali Włosi. Sam Piątek po meczu nie ukrywał, że dobrze się czuje we Florencji i ma nadzieję, że Fiorentina awansuje do Ligi Mistrzów.

Media zachwycają się Krzysztofem Piątkiem. "Zmartwychwstał"

Hiszpański dziennik "Marca" w swoim internetowym wydaniu skupił się na Krzysztofie Piątku, który odbudowuje się we Fiorentinie. "A w trzecim roku Piątek zmartwychwstał" - tak brzmi tytuł artykułu o napastniku. Hiszpanie opisali historię Krzysztofa Piątka, zaczynając od świetnej formy w sezonie 2018/2019, a kończąc na grze w Hercie Berlin. "Fiorentina szukała zastępstwa, aby zrekompensować sobie utratę Vlahovicia" - pisze "Marca".

"Włosi dodatkowo podpisali Arthura Cabrala, który miał być pierwszą strzelbą. Mimo to Piątek góruje nad byłym piłkarzem Basel. Piątek wrócił, żeby zetrzeć kurz ze swojego pistoletu i jest zachwycony grą na Artemio Franchi" - czytamy. W podobnym tonie o Piątku pisze "Corriere dello Sport", które zwraca uwagę na to, jaki wpływ ma Polak na grę Fiorentiny. "Piątek wybrał Fiorentinę, a teraz jego liczby mówią same za siebie. Sprawił, że klub nie żałuje Vlahovicia i sam myśli o odkupieniu. Teraz to na Piątku jest oparta gra Fiorentiny i to on jest twórcą tej świetnej postawy" - uważa rzymski dziennik.

"Jego średnia jest naprawdę znakomita. Pięć goli w sześciu meczach to dużo, ale nie jest możliwe, żeby go porównywać z Vlahoviciem. Mimo to kibice mają już swojego nowego idola. A co dalej? Fiorentina ma prawo wykupu za 15 mln euro. Gdyby te występy wciąż były świetne, to żal nie skorzystać z takiej okazji" - dodaje "Corriere dello Sport".