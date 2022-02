Trener Fiorentiny w lekkim szoku, jeśli chodzi o Piątka. Tego się nie spodziewał. "On mnie zaskakuje"

Po tym, jak Krzysztof Piątek został wypożyczony z Herthy Berlin twierdzono, że Polak będzie jedynie zastępcą Dusana Vlahovicia. Po tym, jak Serb został sprzedany do Juventusu 26-latek regularnie otrzymuje szanse do gry w pierwszym składzie, z czego skrzętnie korzysta.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska nie powinna grać trzema napastnikami? "Bardziej sobie przeszkadzaliśmy niż pomagaliśmy" Wybierz serwis

Zaskakujące słowa Krzysztofa Piątka. To bardzo poważna deklaracja

Italiano zachwycony Piątkiem

W niedzielnym meczu 26. kolejki Serie A Fiorentina odniosła niezwykle cenne zwycięstwo, pokonując na własnym stadionie 1:0 ekipę Atalanty. Gola na wagę trzech punktów strzelił właśnie Piątek, trafiając do siatki w 56. minucie. Po końcowym gwizdku zachwyt z jego postawy wyraził trener zespołu Vincenzo Italiano.

- Przyznam, że on mnie zaskakuje. Pracuje wręcz wzorowo, wykonując nawet ruchy, do których nie jest przyzwyczajony. Zna już język i Serie A. Bramki to nagroda za jego niezwykły wysiłek - skomentował.

Trener Fiorentiny zadowolony ze zwycięstwa

Italiano wypowiedział się także na temat początkowych zapowiedzi o pozycji Piątka w drużynie. - Kiedy straciliśmy Dusana Vlahovicia, martwiłem się, że nie będziemy strzelać tylu goli, bo to on był główną postacią w ataku. Trzymaliśmy się jednak naszej tożsamości i udowodniliśmy, że możemy iść dalej - stwierdził.

Na temat samego spotkania z Atalantą trener "Violi" również wypowiadał się w samych superlatywach. - Poprzeczka została podniesiona. Wygranie wyrównanego meczu z tak wspaniałą drużyną, jak Atalanta, jest bardzo satysfakcjonujące. Sama gra na równych warunkach z tym rywalem to już spore osiągnięcie - zakończył.

Lewandowski "bezlitośnie pozamiatał". Niemieckie media zachwycone. Noty wysokie

Od momentu transferu do Fiorentiny reprezentant Polski rozegrał sześć meczów w Serie A i w Pucharze Włoch. Strzelił w nich pięć bramek.