Bartosz Bereszyński z kapitalną asystą. Perfekcyjnie obsłużył Quagliarellę [WIDEO]

Sampdoria kapitalnie rozpoczęła rywalizację z Empoli. Gospodarze potrzebowali jedynie 14 minut, by wyjść na prowadzenie. Wszystko za sprawą gola, strzelonego przez Fabio Quagliarellę. W kolejnych minutach przewaga Sampdorii wydawała się tylko powiększać.

REKLAMA

Zobacz wideo

Asysta Bartosza Bereszyńskiego w meczu z Empoli

Potwierdzenie tego przyszło już w 29. minucie. Bereszyński podłączył się do akcji swojego zespołu, otrzymał piłkę na prawym skrzydle, skąd precyzyjnie dośrodkował idealnie na nogę Quagliarelli. Włoch przyjął piłkę i kapitalnie złożył się do strzału, dzięki czemu podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Dla legendy Sampdorii to był już 180. gol strzelony w Serie A.

Z kolei dla Bartosza Bereszyńskiego to już 3. asysta w tym sezonie Serie A. Polski obrońca wystąpił po raz 24. w tym sezonie ligowym w składzie Sampdorii. Polak tuż przed przerwą został jednak ukarany żółtą kartką.

Krzysztof Piątek musiał "zastąpić potwora". Włosi zachwyceni występami Polaka

Bereszyński trafił do Sampdorii na początku stycznia 2017 roku, gdy włoski klub zapłacił Legii za niego 1,8 miliona euro. Od tamtej pory wystąpił łącznie w 160 spotkaniach, w których strzelił jednego gola i zanotował 8 asyst.

Sampdoria bezpiecznie utrzymała swoją przewagę do końca spotkania, wygrywając tym samym swój siódmy mecz w tym sezonie Serie A. W ten sposób ucieka od strefy spadkowej, mając pięć punktów przewagi nad Cagliari, znajdującym się na 18. miejscu. Sampdoria jest aktualnie 15.

Włosi pewni ws. przyszłości Krzysztofa Piątka. "Formalność"

Liderem Serie A aktualnie jest Milan, który ma punkt przewagi nad Interem. Milan rozegrał jednak do tej pory jeden mecz więcej.