Krzysztof Piątek musiał "zastąpić potwora". Włosi zachwyceni występami Polaka

Cztery gole w pięciu meczach - to dorobek Krzysztofa Piątka po przenosinach z Herthy Berlin do Fiorentiny. Polak, który zachwycał już we Włoszech w barwach Genoi, zaliczył doskonałe wejście do nowego klubu, zdobywając trzy bramki w krajowym pucharze i jedną w Serie A.

Reprezentant Polski na razie doskonale zastępuje Dusana Vlahovicia, czyli wicelidera klasyfikacji strzelców ligi, który zimą zamienił Fiorentinę na Juventus.

- Polak zaczął bardzo dobrze, podobnie jak wcześniej miało to miejsce w Genoi i Milanie. Przyznam szczerze, że jestem jednak trochę zaskoczony. Musiał bowiem zastąpić "potwora" takiego jak Dusan Vlahović i na razie robi to bardzo dobrze - w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl powiedział Andrea Giannattasio - dziennikarz portalu firenzeviola.it.

"Wykup Piątka to tylko formalność"

I dodał: - W mieście panuje wokół niego mnóstwo entuzjazmu, zwłaszcza ze względu na sposób w jaki celebruje każde trafienie.

Piątek przebywa we Włoszech na zasadzie wypożyczenia z Herthy. Fiorentina wpisała jednak w umowę określoną kwotę wykupu napastnika. - Myślę, że to formalność jeśli dalej będzie grał tak jak teraz. Wówczas Fiorentina na pewno wpłaci wymagane pieniądze i zabierze jego kartę zawodniczą - stwierdził Giannattasio.

I zakończył: - Fiorentina spróbuje zakwalifikować się do Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. W klubie mają nadzieję, że to właśnie gole Piątka pomogą całemu zespołowi osiągnąć cel.