Włosi pewni ws. przyszłości Krzysztofa Piątka. "Formalność"

Krzysztof Piątek obecnie wygrywa rywalizację o podstawowy skład Fiorentiny z Arthurem Cabralem. Czy reprezentant Polski pozostanie we Florencji na stałe? - Jeśli będzie grał, tak jak teraz, to myślę, że jest to formalnością - powiedział Andrea Giannattasio z portalu firenzeviola.it w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

3 Fot. Tano Pecoraro / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl