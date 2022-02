Ibrahimović zdradził, co chce robić po zakończeniu kariery. "Dałoby adrenalinę"

W październiku Zlatan Ibrahimović obchodził 40. urodziny. Napastnik Milanu wówczas pochwalił się w mediach społecznościowych, że sprawił sobie Ferrari SF90 Stradale, które mogą kupić jedynie zaakceptowani klienci Ferrari. Ten elektroniczny model jest wyceniany na około 400 tysięcy funtów, a w trakcie jazdy może osiągnąć nawet 340 km/h. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka będzie najbliższa przyszłość Ibrahimovicia, ponieważ jego kontrakt z Milanem jest ważny do końca czerwca tego roku.

Zlatan Ibrahimović pojawił się na antenie włoskiego Radio 105. Napastnik Milanu postanowił podzielić się swoimi planami na przyszłość, już po zakończeniu kariery piłkarskiej. - Okaże się, co przyniesie najbliższa przyszłość, ale interesuje mnie kilka rzeczy. Jedną z nich jest zostanie aktorem, to dawałoby mi adrenalinę. Nic jednak nie będzie takie, jak piłka nożna, na której najmocniej się skupiam, mimo że angażuję się w wiele projektów. Jak wrócę do gry, to stadion wystrzeli w powietrze - stwierdził.

Ibrahimović wypowiedział się także na temat obecnego sezonu Serie A. Po 25. kolejkach Milan jest liderem i ma punkt przewagi nad Interem Mediolan. - Jeśli wygrałbym z tym zespołem, to dałoby mi to więcej satysfakcji, niż dziesięć lat temu. Kto będzie najsilniejszy w lutym i marcu, ten zostanie mistrzem, ale ta liga wydaje mi się wyrównana. Kiedy pierwszy raz trafiłem do Serie A, to była to inna liga, pełna wielkich gwiazd. Teraz stawia się tu na zespołowość - dodał napastnik.

Zlatan Ibrahimović zagrał w 19 meczach Milanu w tym sezonie, w których zdobył osiem bramek oraz zanotował dwie asysty. Obecnie reprezentant Szwecji ma problemy ze ścięgnem Achillesa, a w składzie Milanu godnie zastępuje go Olivier Giroud. To właśnie Francuz dał wygraną Milanowi w ostatnich Derbach Mediolanu, strzelając dwa gole (2:1).