Niezawodny Belotti! Juventus traci punkty w derbach Turynu [WIDEO]

Ależ Juventus miał pecha. I to już przed pierwszym gwizdkiem. To były pierwsze od 2010 roku derby Turynu, w których nie zobaczyliśmy jednego z pary: Giorgio Chiellini & Leonardo Bonucci. Trener Massimiliano Allegri zdecydował, że wystawi duet: Daniele Rugani & Matthijs De Ligt. Jednak już na rozgrzewce kontuzji nabawił się Włoch, więc w ostatniej chwili zastąpił go Alex Sandro, który z reguły biega po lewej stronie defensywy. Na pozycji Brazylijczyka wystąpił Luca Pellegrini, ale i on złapał kontuzję, więc już w przerwie musiał zostać zmieniony przez Mattię De Sciglio. Ale skupmy się już na boisku. Po 45 minutach Juventus prowadził 1:0 po główce De Ligta, który wykorzystał dobrą wrzutkę Juana Cuadrado.

Tuż po przerwie Allegri znowu się wściekł. Tym razem kontuzji nabawił się Paulo Dybala. Wielkiego zaskoczenia nie było, bo Argentyńczyk często łapie urazy. A zwłaszcza wtedy, gdy wreszcie wydaje się, że jest w dobrej formie. I tu wypada otworzyć nawias: Dybala od wielu miesięcy nie może dogadać się z klubem ws. przedłużenia umowy, która wygasa latem. Kolejny uraz tylko osłabia jego pozycję negocjacyjną.

Po godzinie gry był już remis. Andrea Belotti uciekł Alexowi Sandro i ekwilibrystycznym uderzeniem pokonał Wojciecha Szczęsnego, choć kopnął piłką wprost w niego. Polak jednak niefortunnie interweniował. Dla kapitana Torino była to dopiero trzecia bramka w tym sezonie, bo mistrz Europy miał duże problemy ze zdrowiem w ostatnich miesiącach. I być może był to jego ostatni gol w derbach Turynu w barwach Byków. Wszystko wskazuje, że Belotti nie przedłuży umowy i 1 lipca zostanie wolnym zawodnikiem.

Na Allianz Stadium nie padło już więcej bramek, mecz zakończył się remisem 1:1. To nie był dobry mecz w wykonaniu Starej Damy, która nie potrafiła przejąć inicjatywy. A gdy już gospodarze pojawiali się w ostatniej tercji boiska, to ich akcje przerywał Bremer, 24-letni stoper Torino. I to nazwisko warto zapamiętać, bo to obrońca z wielkim potencjałem. Niemiecka prasa twierdzi, że obserwuje go Bayern Monachium.

Sytuacja w tabeli Serie A

Juventus ma 47 punktów po 26 meczach i jest czwarty. Ale piąta Atalanta ma trzy punkty straty i dwa mecze zaległe. Torino zajmuje 10. miejsce (33 punkty), a prowadzi Milan (55), który w sobotę zmierzy się z Salernitaną.