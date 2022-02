Michniewicz postawi na debiutanta? Włosi pod wrażeniem. "Rósł z każdą minutą"

W poniedziałek odbył się polski mecz w Serie A. Spezia podejmowała Fiorentinę. W zespole gospodarzy wystąpili Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior. Natomiast w ekipie gości od pierwszej minuty zagrał Krzysztof Piątek. Po spotkaniu więcej powodów do radości miał napastnik reprezentacji Polski. W 17. minucie co prawda zmarnował rzut karny, ale potem i tak wpisał się na listę strzelców. W 42. minucie z bliska wpakował piłkę do siatki. Ostatecznie jego Fiorentina wygrała 2:1.

Włoskie media oceniły Piątka, Recę i Kiwiora

Po meczu włoskie media oceniły polskich piłkarzy. Piątek dostał przyzwoite oceny. Mimo gola i niezłego meczu dziennikarze pamiętali jego niewykorzystany rzut karny. "Po niewykorzystanym karnym był w centrum wydarzeń. Jego koledzy szukali go na boisku" – czytamy na tuttomercatoweb.com. Piątek otrzymał oceny między "szóstką" a "siódemką" w dziesięciostopniowej skali.

Znacznie gorzej oceniony został Arkadiusz Reca. Przede wszystkim to on sprokurował rzut karny, którego nie wykorzystał Piątek. "Nie grał źle z tyłu, ale był niedokładny z przodu" – stwierdzili dziennikarze Eurosportu. "Miał dużo chęci od początku meczu i może dlatego sprokurował karnego. Był spóźniony przy bramce Piątka" – dodał serwis tuttomercatoweb.com.

Lepiej za to oceniony został Jakub Kiwior. "Na początku meczu pozostawał w cieniu, ale rósł z każdą minutą i zaliczył ważne interwencje" – napisali dziennikarze włoskiego Eurosportu. Według nich to właśnie Kiwior był najlepszym Polakiem na boisku. Od innych dziennikarzy Kiwior otrzymał podobne, albo niewiele niższe oceny od Krzysztofa Piątka.

Kiwior pracuje na powołanie do kadry. Byłby absolutnym debiutantem

Niezły występ Jakuba Kiwiora przeciwko Fiorentinie to bardzo dobra wiadomość dla Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski niedawno był we Włoszech i spotkał się z zawodnikiem Spezii. Michniewicz poważnie rozważa powołanie Kiwiora do pierwszej reprezentacji. Obaj panowie doskonale się znają. Kiwior wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Polski do lat 21, kiedy to za młodzieżówkę odpowiadał Czesław Michniewicz. Kiwior byłby absolutnym debiutantem w kadrze narodowej.

Obrońca występuje w barwach Spezii Calcio i gra w każdym ligowym meczu od 13 grudnia zeszłego roku. W ośmiu ostatnich spotkaniach grał po 90 minut. Kiwior jest wystawiany przez trenera Thiago Mottę na pozycji defensywnego pomocnika, ale jego koronną pozycją na boisku jest środek defensywy.

Do jednej z największych zalet Jakuba Kiwiora należy umiejętne wyprowadzanie piłki z własnego pola karnego. Dodatkowo obrońca jest lewonożny, co na pozycji stopera jest towarem deficytowym w reprezentacji Polski. Kiwior łącznie zagrał 10 meczów w barwach Spezii Calcio w Serie A i spędził na boisku 883 minuty.

