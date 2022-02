Niewiarygodny gol Malinowskiego w hicie Serie A! "Ależ odpalił młotek" [WIDEO]

- Ależ odpalił młotek w nodze! Po raz kolejny on tego dokonał! - krzyczał Piotr Dumanowski. - Niebywałe! To są fajerwerki! Sypią się wióry! Co za gol! Nawet nie wiem w tym momencie, czy to nie jest jego najpiękniejsze trafienie na Półwyspie Apenińskim - dodał Filip Kapica, także komentator Eleven Sports.

To była 76. minuta niedzielnego hitu Serie A. Atalanta wyszła na prowadzenie po kapitalnym uderzeniu Rusłana Malinowskiego. Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu, w tej sytuacji nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Ale zazwyczaj taki kłopot mają bramkarze, gdy reprezentant Ukrainy uderza z dystansu. 28-latek słynie z jednej z najlepszych lewych nóg na świecie, a potężne strzały zza pola karnego to jego znak firmowy.

Malinowski trafił do Atalanty w 2019 roku, a Genk zarobił na nim niespełna 15 milionów euro. Wcześniej środkowy pomocnik występował w Szachtarze Donieck, którego jest wychowankiem. Ale wróćmy do meczu.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem - w 92. minucie gola głową strzelił Danilo, obrońca Juve.

Sytuacja w tabeli Serie A

Tym samym Juventus (46 punktów) utrzymał się na 4. miejscu w ligowej tabeli, ostatnim dającym prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Do liderującego Milanu traci jednak aż 9 "oczek". Atalanta (44 pkt) traci dwa punkty do Juve, ale rozegrała mecz mniej. Wiceliderem tabeli jest Napoli (53 pkt), a trzeci jest Inter (54 pkt), który - tak jak Atalanta - ma mecz zaległy.