"Piątek nowym królem". Włosi rozpływają się nad napastnikiem Fiorentiny

Włoskie media są zachwycone postawą Krzysztofa Piątka odkąd dołączył do Fiorentiny. Co prawda w Serie A nie strzelił jeszcze ani jednego gola, ale za to w Pucharze Włoch ma trzy trafienia. Pierwszą bramkę zdobył w meczu z Napoli. Kolejne dwie w ćwierćfinale z Atalantą (3:2). "Przypomniał sobie, jak bardzo lubi grać w pucharze" - pisze Football Italia.

Krzysztof Piątek najlepszym piłkarzem w historii Pucharu Włoch. Rewelacyjne statystki

Piątkowi wystarczyły trzy trafienia w bieżącym sezonie, aby zapisać się w historii Pucharu Włoch. Od sezonu 2018/19 napastnik strzelił 12 goli w dziewięciu meczach. To więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w tym samym czasie. Sześć bramek Piątek zdobył jako piłkarz Genoi (2018/19), trzy w barwach AC Milan i teraz kolejne trzy jako piłkarz Fiorentiny.

Krzysztof Piątek wyprzedził tym samym m.in. drugiego w klasyfikacji Federico Chiesę, piłkarza Juventusu. Chiesa strzelił 9 goli w 11 meczach. Ostatnie miejsce podium zajmuje Gianluca Scamacca z Sassuolo, który strzelił osiem goli w siedmiu meczach.

Fiorentina w półfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Juventusem 2 marca. W drugiej parze półfinałowej dojdzie do derbów Mediolanu: Inter - AC Milan. Piątek do Fiorentiny trafił w ramach półrocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Wysokość transakcji ustalono z Herthą Berlin na około 16 mln euro.

Walka o pierwszy skład. Zimą Viola sprzedała do Juventusu Dusana Vlahovicia za około 80 milionów euro. O miejsce Serba walczy Piątek i ściągnięty z FC Basel Artur Cabral. Brazylijczyk w poprzednim klubie notował fenomenalne liczby. 23-latek zdobył 27 bramek i zaliczył osiem asyst w 31 spotkaniach szwajcarskiego klubu.