Piątek zachwycił włoskie media. "Prawie zapomnieliśmy o Vlahoviciu"

Krzysztof Piątek przypomniał o sobie włoskim kibicom, strzelając dwa gole w Pucharze Włoch, dzięki którym Fiorentina niespodziewanie pokonała Atalantę Bergamo 3:2. Jego świetny występ nie przeszedł bez echa we włoskiej prasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz znakomicie odnajduje się w Trabzonsporze

Drągowski może trafić do giganta. To byłby prawdziwy hit. "Mają go na liście"

Polak trafił nawet na okładkę florenckiego wydania "Corriere dello Sport". Z kolei dziennikarze tej gazety ocenili jego występ na "7" w skali 1-10. Oprócz Polaka tylko Nikola Milenković zasłużył na taką notę. - Sensacyjne statystyki Polaka w Pucharze Włoch. To już 12 goli w dziewięciu meczach - zauważa gazeta. W tym sezonie Polak ma trzy gole, bo strzelił też w debiucie przeciwko Napoli. Ale - biorąc pod uwagę jego występy w Genoi i Milanie - napastnik ma już 12 bramek.

Piątek 'CdS'

Piątek został wybrany najlepszym graczem według "La Gazzetta dello Sport". Różowy dziennik ocenił go na "7". - Można go pochwalić nie tylko za dwa gole. Jest w coraz lepszej formie, zwłaszcza pod kątem fizycznym" - uzasadniają Włosi.

- Rewolwerowiec nie zawodzi. Strzelił dwa gole po karnych, a był też bliski trafienia głową. Prawie zapomnieliśmy o Vlahoviciu - pisze serwis calciomercato.it, który wystawił mu notę "7,5". Jest to oczywiście nawiązanie do sprzedaży Dusana Vlahovicia do Juventusu za około 80 milionów euro.

Po meczu z Atalantą chwalił go też trener. - Piątek to wyjątkowy chłopak. Naprawdę ciężko trenuje, by wpasować się w nasze mechanizmy. Ok, może strzelił gole z karnych, ale dobrze grał. Poruszał się mądrzej niż w poprzednich meczach. Widzę jego świetny rozwój - powiedział Vincenzo Italiano.

Fiorentina w półfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Juventusem już 2 marca. W drugiej parze półfinałowej dojdzie do derbów Mediolanu: Inter - AC Milan.

Zlatan Ibrahimović przyłapany. Zrobił sobie prezent. To coś tylko dla wybranych

A co czeka Piątka?

Walka o pierwszy skład. Zimą Viola sprzedała do Juventusu Dusana Vlahovicia za około 80 milionów euro. O miejsce Serba walczy Piątek i ściągnięty z FC Basel Artur Cabral. Brazylijczyk w poprzednim klubie notował fenomenalne liczby. 23-latek zdobył 27 bramek i zaliczył osiem asyst w 31 spotkaniach szwajcarskiego klubu.

Jeśli Piątek się spisze w nowym klubie, to latem Fiorentina będzie mogła go wykupić z Herhty Berlin za około 16 mln euro.