Drągowski może trafić do giganta. To byłby prawdziwy hit. "Mają go na liście"

"Casting na bramkarza Barcelony" - możemy przeczytać w piątkowym wydaniu "Mundo Deportivo", które w swoim tekście wylicza kilku golkiperów, którzy mogliby zostać graczami katalońskiego klubu. Są to Marokańczyk Yassine Bounou (Sevilla FC), Francuz Illan Meslier (Leeds), Francuz Alban Lafont (FC Nantes), Belg Maarten Vandevoordt (KRC Genk) i Polak Bartłomiej Drągowski (AC Fiorentina).

Obecnie pierwszym bramkarzem w zespole FC Barcelony jest Marc-Andre ter Stegen, który pomimo nierównej formy i wielu wpadek, wciąż ma niepodważalną pozycję między słupkami. Dla Xaviego niemiecki bramkarz jest nietykalny. Trener publicznie bronił ter Stegena na konferencji prasowej po nieprzekonującym występie przeciwko Elche (wygrana Barcelony 3:2). - Dla nas Marc ma fundamentalne znaczenie. Jego zaangażowanie i poświęcenie są doskonałe. Czasem zdarzają się mu błędy. Musimy to poprawić i on o tym wie, ale praca nóg jest u niego na znakomitym poziomie, tak jak u Manuela Neuera - podkreślał Xavi.

"FC Barcelona od jakiegoś czasu śledzi rynek bramkarzy i ma na liście kilka nazwisk o różnych profilach, zarówno pod względem wieku, jak i cech, na wypadek gdyby ich zatrudnienie było konieczne" - czytamy dalej na łamach dziennika, który wymienia w tym gronie także Bartłomieja Drągowskiego.

"To 24-letni reprezentant Polski, mający ważny kontrakt z Fiorentiną do 2023 roku i wyceniany na 11 mln euro. Po dwóch sezonach występowania w wielu meczach w Serie A, kontuzja mięśniowa spowolniła go w tym sezonie" - zauważają dziennikarze.

Według hiszpańskiej gazety Barcelona chciałaby sprowadzić nowego bramkarza, który stanowiłby konkurencję dla ter Stegena, bo niepewna jest przyszłość w klubie drugiego bramkarza, Neto, który ma już 32 lata i kontrakt ważny tylko do końca czerwca 2023 roku. Brazylijczyk może opuścić Camp Nou już w letnim oknie transferowym.

"Iñaki Peña (22 lata i kontrakt do 2023 r.) został wypożyczony do Galatasaray tej zimy z myślą, że w sezonie 2022-23 wróci do Barçy, aby zostać drugim bramkarzem i stopniowo naciskać na pozycję ter Stegena" - dodają dziennikarze.

Drągowski jest piłkarzem Fiorentiny od sezonu 2016/17. Jednak w bieżącym sezonie zagrał w zaledwie sześciu spotkaniach dla włoskiego klubu we wszystkich rozgrywkach i puścił w nich siedem bramek oraz zachował dwa czyste konta. Obecna umowa bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.