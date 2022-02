On jest niemożliwy. Nowy bohater Juventusu ściga Lewandowskiego [WIDEO]

"Dusan, to przeznaczenie", "Serb decydujący", "Vlahović, czyli delirium Juve" - w piątek rano takie nagłówki królują we włoskiej prasie, po tym jak Juventus pokonał 2:1 Sassuolo. Zespół Massimiliano Allelgriego szybko objął prowadzenie po golu Paulo Dybali. Jeszcze przed przerwą bramkę wyrównawczą zdobył Hamed Junior Traore, pomocnik Sassuolo. Później turyńczycy zdominowali rywali, ale długo nie potrafili przeforsować defensywy. Dopiero w samej końcówce ta sztuka udała się Dusanowi Vlahovicowi, choć początkowo wydawało się, że jest sytuacja jest słaba. Osamotniony znalazł się z piłką w narożniku boiska. Reszta graczy Juve nie podłączyła się do akcji, a on sam musiał zmierzyć się z kilkoma obrońcami. No i... udało się.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ostatecznie bramkę zaliczono na konto Ruana Tressoldiego, jako trafienie samobójcze. Ale wielkiego znaczenia to nie ma, bo i tak gola wypracował Vlahović, który popisał się przecież także w debiucie.

Odrodzenie Krzysztofa Piątka. Trener zachwycony Polakiem. "Wyjątkowy"

Juventus ograł Hellas Verona 2:0, a już w 13. minucie Serb piękną podcinką pokonał bramkarza. I już zaczyna spłacać 80 milionów euro, jakie Andrea Agnelli, prezes Juve, zapłacił Fiorentinie. Jednym z jego następców we Florencji został Krzysztof Piątek, który rywalizuje o miejsce w składzie z Arturem Cabralem, ściągniętym zimą z FC Basel.

Jest potwierdzenie. MKOl nie czeka i reaguje w sprawie 15-letniej Walijewej

Vlahović zagra z byłym klubem

Fiorentina pokonała Atalantę 3:2 i w półfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Juventusem. Mecz odbędzie się w czwartek, 2 marca o godz. 18 w Turynie. W drugiej parze półfinałowej dojdzie do derbów Mediolanu: Inter - AC Milan.

Vlahović ściga Lewandowskiego

W obecnym sezonie Bundesligi kapitan reprezentacji Polski rozegrał 21 meczów, w których strzelił 24 bramki. Biorąc pod uwagę, że 33-latek nie wpisał się na listę strzelców w pięciu ligowych pojedynkach, daje to średnią 1,5 gola na spotkanie. W klasyfikacji Złotego Buta Lewandowski ma 48 punktów.

Na drugim miejscu znajduje się obecnie trzech napastników. Po 18 goli na swoim koncie mają Patrik Schick z Bayeru Leverkusen, Ciro Immobile z Lazio i właśnie Vlahović. Wszyscy mają po 36 punktów, jednak w ogólnej klasyfikacji cała trójka zagrała odpowiednio 18, 20 i 22 ligowe spotkania, dzięki czemu to Czech jest najwyżej w zestawieniu.