Polski 21-latek robi furorę we Włoszech. Michniewicz już po niego jedzie

Salernitana zremisowała 2:2 ze Spezią w poniedziałkowym, ostatnim spotkaniu 24. kolejki Serie A. Na boisku zobaczyliśmy dwóch Polaków - Arkadiusza Recę i Jakuba Kiwiora, ale gwiazdą spotkania był Simone Verdi, który zdobył dwie bramki z rzutów wolnych.

Kiwior cenny w odbiorze

Jakub Kiwior był bardzo chwalony przez włoskie media. - "Stoper występujący przed obroną, człowiek wprowadzający równowagę. W konstrukcji akcji niepotrzebny, ale cenny w odbiorze - napisali dziennikarze prestiżowego dziennika "La Gazzetta dello Sport". Dali mu notę "6" w skali 1-10 (Reca dostał "5,5"). Wyższą ocenę od niego, po "6,5" otrzymali: Martin Erlic, Kevin Agudelo, Daniele Verde i Rey Manaj.

Kiwior w poniedziałkowy wieczór grał 90 minut i dostał żółtą kartkę. Poza tym według statystyk portalu "sofascore" miał siedem odbiorów, trzy przechwyty, zablokowany strzał, 78 proc. skuteczność celnych podań, wygrał 7 z 15 pojedynków.

Być może Kiwior doczeka się powołania od Czesława Michniewicza, trenera reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner zapowiadał, że szybko chce się spotkać z piłkarzami. Nieco zaskoczył kibiców i ekspertów, ponieważ w swoich podróżach zaplanował też spotkanie z Jakubem Kiwiorem.

Obrońca występuje w barwach Spezii Calcio i gra w każdym ligowym meczu od 13 grudnia zeszłego roku. W sześciu z siedmiu spotkań, grał 90 minut. Kiwior jest wystawiany przez trenera Thiago Mottę na pozycji defensywnego pomocnika, ale jego koronną pozycją na boisku jest środek defensywy. Kiwior wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Polski do lat 21, kiedy to za młodzieżówkę odpowiadał Czesław Michniewicz. Obrońca z rocznika 2000 byłby zatem absolutnym debiutantem w seniorskiej kadrze, jeśli selekcjoner powołałby go na marcowe baraże.

Do jednej z największych zalet Jakuba Kiwiora należy umiejętne wyprowadzanie piłki z własnego pola karnego. Dodatkowo obrońca jest lewonożny, co na pozycji stopera jest towarem deficytowym w reprezentacji Polski. Kiwior łącznie zagrał dziewięć meczów w barwach Spezii Calcio i spędził na boisku 748 minut.

Podopieczni Stefana Colantuono zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dziewięcioma punktami straty do bezpiecznego miejsca. Spezia natomiast zajmuje 15. pozycję z bezpieczną, ośmiopunktową przewagą nad strefą spadkową.