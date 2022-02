Co za emocje w derbach Mediolanu. Zabójcze cztery minuty w końcówce [WIDEO]

Ależ to był emocjonujące starcie! Wydawało się, że Milan nie ma argumentów, by przeciwstawić się Interowi, ale w końcówce spotkania wielką klasę pokazał Olivier Giroud. Dzięki dwóm bramkom Francuza Milan wygrał derby 2:1 i zbliżył się do Interu na punkt.

