Strzelił gola w 90. minucie i ruszył do sędziego. Wyleciał z boiska

Trwa doliczony czas gry. Roma wciąż bezbramkowo remisuje z Genoą, choć outsider Serie A od 68. minuty gra w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Leo Ostigard. Nagle piłka trafia do Nicolo Zaniolo, który popisuje się mierzonym strzałem zza pola karnego! Stadio Olimpico szaleje z radości! Zaniolo też jest w pełnej ekstazie i biegnie w stronę najbardziej zagorzałych kibiców Romy, po drodze zdejmując koszulkę. Tylko Jose Mourinho był wyjątkowo spokojny. Jakby coś przeczuwał...

Nagle arbiter Rosario Abisso dostaje sygnał z VAR-u, żeby podszedł do monitora, bo być moze gol pownien zostać anulowany. Czemu? Chwilę wcześniej Tammy Abraham nadepnął na rywala. I faktycznie, Anglik został ukarany żółtą kartką, a gol został anulowany.

Zaniolo był wściekły. Podbiegł do sędziego i zaczął na niego krzyczeć. Prawdopodobnie powiedział coś obraźliwego, bo zobaczył czerwoną kartkę. Najpierw żółtą za zdjęcie koszulki, a później kolejną żółtą. Tym razem za to, że powiedział o kilka słów za dużo.

Zaniolo zawodzi

To trudny okres dla Zaniolo, który od dawna uchodzi za wielki talent. Problem w tym, że 22-latek już dwukrotnie zerwał więzadła w kolanie i wciąż nie może wrócić do formy przed kontuzji. W tym sezonie Serie A strzelił zaledwie dwa gole i zaliczył tylko dwie asysty. Do tego pojawiają się wątpliwości, czy ma odpowiednią mentalność, by zostać prawdziwym liderem Romy.

Roma też jest w dołku. W tym sezonie zespół Mourinho wygrał zaledwie 12 z 24 spotkań, a aż 9 przegrał. Roma jest szósta w tabeli i traci cztery punkty do czwartej w tabeli Atalanty, która ma jednak dwa zaległe mecze. Genoa jest przedostatnia w tabeli. Zespół Aleksandra Buksy ma tylko 14 punktów. W sobotnim starci nie oglądaliśmy ani Buksy, ani Nicoli Zalewskiego.