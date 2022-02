Nicolo Schira ujawnia: Bereszyński podpisał kontrakt. Aż do 2025 roku

Bartosz Bereszyński występuje w Sampdorii od pięciu lat i zbudował sobie we Włoszech całkiem solidną markę. W ostatnich miesiącach pojawiały się pogłoski, że piłkarz mógłby odejść z włoskiego średnia do lepszego klubu Serie A. Najgłośniej było o zainteresowaniu ze strony AS Romy, w której jedyną realną opcją na ten pozycji jest Rick Karsdorp. Wiele wskazuje jednak, że piłkarz zostanie na kolejne lata w aktualnym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Nicolo Schira: Bereszyński przedłużył kontrakt z Sampdorią

Jak podał włoski dziennikarz zajmujący się rynkiem transferowym Nicolo Schira, prawy obrońca przedłużył obecną umową z Sampdorią. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2025 roku. Dodatkowo istnieć ma zapis o tym, że obie strony będą mogły przedłużyć go jeszcze o kolejny roku. Dotychczas piłkarz był związany z Sampdorią umową do czerwca 2023, co oznaczałoby, że już zimą przyszłego roku mógłby odejść z klubu za darmo.

Przedłużenie umowy Bereszyńskiego przez Sampdorię nie powinno dziwić, bo piłkarz od lat jest ostoją linii defensywnej zespołu z Genui. W tym sezonie rozegrał 21 meczów w Serie A, w których zaliczył dwie asysty. 29-latek ma na koncie łącznie 157 występów we włoskim klubie. Jeśli Bereszyński wypełniłby nowy kontrakt, w klubie z Genui grałby osiem lat i mógłby ubiegać się powoli o status klubowej legendy.