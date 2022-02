Media: Michniewicz może powołać absolutnego debiutanta. Jedzie na spotkanie

Czesław Michniewicz został trenerem reprezentacji Polski w poniedziałek 31 stycznia i zapowiadał, że szybko chce spotkać się z kluczowymi piłkarzami kadry. Za nowym selekcjonerem spotkanie z Robertem Lewandowskim, kapitanem biało-czerwonych oraz Piotrem Zielińskim. Michniewicz w najbliższych dniach odwiedzi kolejnych kadrowiczów występujących we Włoszech. Były trener Legii Warszawa ma niewiele czasu, aby odpowiednio przygotować drużynę narodową do barażowego meczu z Rosją, który odbędzie się już pod koniec marca.

Czesław Michniewicz spotka się z absolutnym debiutantem. Miał okazję z nim pracować w kadrze do lat 21

Interia informuje, że Czesław Michniewicz spotka się w najbliższych dniach z kolejnymi piłkarzami reprezentacji Polski, którzy na co dzień występują we Włoszech. Selekcjoner ma za sobą spotkanie z Piotrem Zielińskim, a później odwiedzi Wojciecha Szczęsnego. Poza tym Michniewicz zobaczy się z Bartoszem Bereszyńskim, Łukaszem Skorupskim, Bartłomiejem Drągowskim, Szymonem Żurkowskim oraz Karolem Linettym. Nowy selekcjoner może zaskoczyć kibiców, ponieważ planuje też spotkanie z Jakubem Kiwiorem.

Defensor występuje w barwach Spezii Calcio i gra w każdym ligowym meczu od 13 grudnia zeszłego roku. Kiwior jest wystawiany przez Thiago Mottę na pozycji defensywnego pomocnika, ale jego koronną pozycją na boisku jest środek defensywy. Kiwior wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Polski do lat 21, kiedy to za młodzieżówkę odpowiadał Czesław Michniewicz. Obrońca z rocznika 2000 byłby zatem absolutnym debiutantem w seniorskiej kadrze, jeśli selekcjoner powołałby go na marcowe baraże.

Do jednej z największych zalet Jakuba Kiwiora należy umiejętne wyprowadzanie piłki z własnego pola karnego. Dodatkowo obrońca jest lewonożny, co na pozycji stopera jest towarem deficytowym w reprezentacji Polski. Kiwior łącznie zagrał dziewięć meczów w barwach Spezii Calcio i spędził na boisku 748 minut.