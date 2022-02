Krzysztof Piątek ma mocnego rywala w ataku Fiorentiny. Ważne słowa trenera

Krzysztof Piątek dołączył do Fiorentiny w trakcie zimowego okna transferowego na zasadzie wypożyczenia z Herthy Berlin do końca sezonu. Reprezentant Polski może zostać wykupiony przez klub z Toskanii za około 15 milionów euro. Piątek strzelił gola w debiucie w nowych barwach w meczu Pucharu Włoch z Napoli (5:2). "Ten gol w debiucie padł w stylu, który już dobrze znamy. On wie, jak to zrobić. Do samego końca podążał za akcją i wykorzystał podanie Venutiego" - pisały media we Włoszech.

Krzysztof Piątek ma nowego rywala w Fiorentinie. Trener wskazał atuty napastnika

Krzysztof Piątek rozpoczął grę w Fiorentinie od rywalizacji z Dusanem Vlahoviciem. Serb z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa nie mógł wystąpić w ligowym meczu z Cagliari, z czego skorzystał reprezentant Polski. Piątek zagrał 68 minut, ale nie strzelił gola Sardyńczykom - mecz zakończył się wynikiem 1:1. Vlahović ostatecznie odszedł za ponad 80 milionów euro do Juventusu, a Fiorentina w jego miejsce ściągnęła Arthura Cabrala, który ostatnio występował w barwach FC Basel.

Vincenzo Italiano postanowił porównać obu napastników przed najbliższym meczem z Lazio. Jakie zalety ma Piątek zdaniem trenera Fiorentiny? "Krzysztof jest świetny w okolicy pola karnego i ma nosa do zdobywania bramek. My jednak chcemy, żeby poprawił się także w grze z dala od bramki" - stwierdził szkoleniowiec, cytowany przez "La Gazzettę dello Sport". A co Italiano sądzi o rywalu Piątka? "Cabral uwielbia mieć piłkę przy nogach i wie, jak grać w tłoku. Pokazał, że potrafi strzelać gole w różnych sytuacjach" - dodał.

"La Gazzetta dello Sport" przewiduje, że to Krzysztof Piątek wystąpi w podstawowym składzie Fiorentiny w meczu z Lazio. Piątek do tej pory grał z rzymianami pięciokrotnie i strzelił jednego gola, jeszcze w barwach Genoi (1:4). Mecz Fiorentina - Lazio odbędzie się w sobotę 5 lutego o godzinie 20:45.