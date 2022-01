Dusan Vlahović komentuje swój transfer do Juventusu. Trzy słowa

Juventus ujawnił, że zapłaci za Dusana Vlahovicia 70 milionów euro w trzech ratach. Do tego doliczyć trzeba 11,6 mln składki solidarnościowej FIFA i 10 milionów dla 22-latka za podpisanie kontraktu. "Sport Mediaset" pisze natomiast, że kontrakt piłkarza ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku, a na jego mocy zarobi siedem milionów rocznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Dusan Vlahović chwali Juventus. "Duma, tradycja, rodzina"

- To dla mnie bardzo szczególny dzień. Jedne z najszczęśliwszych urodzin w życiu. Juventus to duma, tradycja i rodzina. Juventus zawsze walczy do samego końca i nigdy się nie poddaje. To pierwsze co przychodzi mi do głowy. Pomijając osobiste cele, interesy zespołu muszą być zawsze postawione na pierwszym miejscu. Jestem do dyspozycji trenera i kolegów z drużyny - powiedział Vlahović na nagraniu promującym transfer.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Klubowe media zapytały 22-latka, czy chciałby przekazać coś kibicom Juvenutus? - Chcę wciąż podążać swoją drogą i sprawić, że klub będzie dumny. Nigdy się nie poddamy i będziemy walczyć do końca, aby zrealizować wszystkie nasze cele - dodał Serb.

Dusan Vlahović w bieżącym sezonie spisuje się w Serie A kapitalnie - w 21 meczach strzelił 17 goli i zaliczył 4 asysty. Juventus liczy, że z Vlahoviciem uda mu się uratować miejsce w pierwszej czwórce ligi, co da mu grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie klub znajduje się 5. miejscu w tabeli tracąc punkt do czwartej Atalanty Bergamo.

Czesław Michniewicz najlepszym wyborem na mecz z Rosją. Tak może przygotować reprezentację Polski

Vlahović miał też już okazję poznać się z piłkarzami Juventusu i sztabem szkoleniowym. W sobotę rano odbył się trening, w którym Serb wziął udział. "Przeszedł testy atletyczne, ale również pracował z piłką, ćwiczył technikę, rozwijał drybling i posiadanie piłki" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Kolejna sesja odbędzie się we wtorek.