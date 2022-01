Krzysztof Piątek ma nowego rywala. Kosmiczne 27 goli w 31 meczach!

- Dusan Vlahović, cudowne dziecko serbskiej piłki i lider klasyfikacji strzelców Serie A, opuszcza Fiorentinę i przechodzi do Juventusu. I choć o potencjalnym odejściu napastnika mówiło się od kilku miesięcy, to wszyscy i tak są zaskoczeni. Kibice Juve nie dowierzają, że Andrea Agnelli w dobie kryzysu wyjął z sakiewki aż 70 mln euro. I to zimą. Z kolei sympatycy Fiorentiny powinni być już przyzwyczajeni do tego, że ich czołowa gwiazda trafia do Juventusu, bo w przeszłości Florencję na Turyn zamieniali już m.in. Roberto Baggio, Federico Bernardeschi i Federico Chiesa. Teraz czas na Vlahovicia - pisał o transferze Vlahovicia do Juventus Antoni Partum, dziennikarz sport.pl.

Wydawało się, że Vlahovicia w ataku w pierwszej jedenastce Fiorentiny zastąpi Krzysztof Piątek, który został wypożyczony z Herthy Berlin. Teraz okazuje się, że taka rola Polaka wcale nie jest pewna.

Rocco Commisso, miliarder i właściciel Fiorentiny, zainwestował bowiem w transfer Artura Cabrala. 23-letni Brazylijczyk zdobył w tym sezonie już 27 bramek i zaliczył osiem asyst w 31 spotkaniach. FC Basel dostało za niego 14 milionów euro, a zawodnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Napastnik przejął numer "9" po Vlahoviciu.

Najbliższy mecz Fiorentiny odbędzie się 5 lutego. Spotkanie z Lazio będzie dla Piątka świetną okazją, żeby przekonać do siebie trenera Vincezno Italiano, zanim kolejny napastnik zaaklimatyzuje się w drużynie.

Fiorentina po 23. kolejkach ma 36 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A. Do prowadzącego Interu traci jednak aż 17 punktów.