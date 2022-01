Oficjalnie: Fiorentina ma nowego napastnika. Poważny rywal dla Piątka. Milik musi obejść się smakiem

Po odejściu Dusana Vlahovicia do Juventusu w zimowym oknie transferowym, ACF Fiorentina pilnie szukała nowego napastnika, który zastąpiłby bramkostrzelnego reprezentanta Serbii.

Odejście Vlahovicia to szansa dla Krzysztofa Piątka, aby na dłużej wskoczył do pierwszej jedenastki Fiorentiny. Jak informowały włoskie media, do zespołu z Florencji mógł trafić Arkadiusz Milik, który stworzyłby z Piątkiem polski atak, co z pewnością byłoby korzystne w kontekście gry obu piłkarzy w reprezentacji Polski. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Nowy napastnik Fiorentiny. Imponująca skuteczność w poprzednim klubie

Zamiast Milika Fiorentina sprowadziła Arthura Cabrala z FC Basel. Ekipa Serie A oficjalnie ogłosiła nowy transfer w sobotę.

"Cabral, urodzony w Campina Grande (Brazylia) 25 kwietnia 1998 roku, do tej pory zdobył 65 bramek w koszulce Basel oraz zanotował 17 asyst w 106 meczach w lidze szwajcarskiej, Pucharze Szwajcarii, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy, gdzie jest obecnie jej najlepszym strzelcem. W swojej karierze grał również w barwach Ceará Sporting Club i Palmeiras. Cabral będzie grał z koszulką z numerem 9" - czytamy na oficjalnej stronie Fiorentiny. Przypomnijmy, że wcześniej z "9" występował Dusan Vlahović.

Brazylijczyk związał się umową z Fiorentiną aż do końca czerwca 2026 roku. Według doniesień drużyna Serie A zapłaciła za niego 14,5 mln euro. Kwota może wzrosnąć o 2 mln po spełnieniu przez piłkarza odpowiednich warunków. 23-letni Brazylijczyk zdobył w tym sezonie już 27 bramek i zaliczył osiem asyst w 31 spotkaniach dla byłego klubu, FC Basel.

Najbliższy mecz Fiorentiny odbędzie się 5 lutego. Spotkanie z Lazio będzie dla Piątka świetną okazją, żeby przekonać do siebie trenera Vincezno Italiano, zanim kolejny napastnik zaaklimatyzuje się w drużynie.