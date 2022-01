Nagły zwrot akcji ws. Kamila Glika. "Monstrualna pensja"

Kamil Glik miał być jednym z liderów, prowadzących Benevento Calcio z powrotem do Serie A. Tymczasem już na początku sezonu napotkał wiele trudności. Zaczęło się od przewinienia w meczu z Como, za co po raz pierwszy obejrzał czerwoną kartkę. Glik pauzował jedno spotkanie. Znacznie gorzej zakończyło się brutalne wejście w spotkaniu z Frosinone. Federacja stwierdziła, że tak nieodpowiedzialne zachowanie wymaga czterech meczów poza składem.

Kamil Glik zostanie w Benevento. Wysokie żądania zaprzepaszczą transfer

Od tamtego czasu Glik stara się odbudować swoją pozycję w składzie. Rozegrał trzy pełne mecze, w dwóch kolejnych wszedł z ławki rezerwowych. W międzyczasie pojawiły się plotki o możliwym odejściu. Jednym z czynników przyspieszających ten proces - zdaniem włoskich mediów - miały być wybory trenera Benevento, który częściej w środku obrony stawia na Alessandro Vogliacco.

Włoscy dziennikarze informowali również, że pensja Glika jest problemem dla Benevento Calcio. - Przekraczają możliwości klubu. Mówimy o kwocie 2,5 mln euro za każdy sezon. To środki, które klub może wykorzystać na innego zawodnika - mówił przed kilkunastoma dniami Fabio Tarallo. Okazuje się, że wysokie zarobki piłkarza mogą także zaprzepaścić jego transfer do Parmy.

"Parma wycofała się z powodu monstrualnej pensji, jaką Glik chciałby otrzymywać" - czytamy w benevento.iamcalcio.it. Nie poinformowano jednak, czy Kamil Glik żądałby takich samych zarobków jak w Benevento czy może wyższej lub niższej kwoty.

Parma radzi sobie dużo gorzej od Benevento w Serie B. Klub znajduje się na 13. miejscu w tabeli, a do miejsca gwarantującego walkę o awans traci dziewięć punktów. Benevento natomiast zajmuje 4. miejsce, co daje pewną grę w półfinale baraży o Serie A. Przypomnijmy, że klub awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech w sezonie 2019/20. W kolejnym natomiast spadł z powrotem do Serie B.