Juventus znalazł następcę Cristiano Ronaldo! Numer 7 za ok. 80 mln euro. Oficjalnie

Do końca okienka transferowego we Włoszech zostały tylko trzy dni, jednak to już nie będzie zmartwieniem Juventusu. Klub dopiął swego i sprowadził absolutną gwiazdę Serie A. W piątek oficjalnie potwierdzono hitowy transfer. Nowy nabytek zagra z "siódemką" na plecach, niczym Cristiano Ronaldo.

Dusan Vlahović w Juventusie. Piłkarz jest już po badaniach. Oficjalny spot potwierdzający transfer

Przyjazd Dusana Vlahovicia do Juventusu wywołał sporo zamieszania. Piłkarz został przywitany przez liczną grupę kibiców. Była to także okazja do zrobienia sobie zdjęć z nowym nabytkiem klubu. Następnie napastnik przeszedł badania medyczne, po których doszło do podpisania kontraktu. Juventus ujawnił, że zapłaci za 22-letniego Serba 70 milionów euro w trzech ratach. Do tego doliczyć trzeba 11,6 mln składki solidarnościowej FIFA i 10 milionów dla piłkarza za podpisanie kontraktu. "Sport Mediaset" pisze natomiast, że kontrakt piłkarza ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku, a na jego mocy zarobi siedem milionów rocznie.

Vlahović miał również okazję poznać się bliżej z kolegami z drużyny. Na jednym z opublikowanych zdjęć widać przyjacielski uścisk z Leonardo Bonuccim, jednym z filarów obrony Massimiliano Allegriego.

Dusan Vlahović w bieżącym sezonie spisuje się w Serie A kapitalnie - w 21 meczach strzelił 17 goli i zaliczył 4 asysty. Juventus liczy, że z Vlahoviciem uda mu się uratować miejsce w pierwszej czwórce ligi, co da mu grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie klub znajduje się 5. miejscu w tabeli tracąc punkt do czwartej Atalanty Bergamo.

Fiorentina z kolei już znalazła następcę Serba. Krzysztof Piątek będzie musiał rywalizować z Brazylijczykiem Arthurem Cabralem, którego Viola sprowadza z FC Basel za około 15 milionów euro. 23-latek przez 2,5 roku gry w Szwajcarii strzelił 46 goli i zaliczył 11 asyst.