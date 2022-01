Drągowski może trafić do Premier League. We Włoszech ma problemy

Bartłomiej Drągowski opuścił Jagiellonię Białystok w 2016 roku i trafił do Fiorentiny, gdzie początkowo nie miał szans na regularną grę. Renomę w Serie A wyrobił sobie dopiero strzegąc bramki Empoli w sezonie 2018/19. Po powrocie z wypożyczenia stał się pewnym punktem Fiorentiny. W zeszłym sezonie zbierał wiele pochlebnych recenzji. Problem w tym, że obecny sezon Polak ma fatalny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza może mieć wielki problem po zwolnieniu trenera. "Skok na kasę"

Już w 17. minucie meczu 1. kolejki z Romą wyleciał z boiska z czerwoną kartką, a Viola przegrała 1:3. Na początku października doznał kontuzji uda, którą wyleczył dopiero teraz. Ale jego powrót do bramki nie był udany. I to łagodnie pisząc.

Sensacyjny transfer w Serie A. "Diego Costa uzgodnił warunki kontraktu"

Włoskie media bez żadnych skrupułów skrytykowały występ Drągowskiego w spotkaniu Fiorentiny z Napoli. - Powrót po trzymiesięcznej przerwie okazał się być koszmarem - stwierdzili dziennikarze lanazione.it. Polak wrócił do składu na mecz 1/8 finału Pucharu Włoch. Najpierw jednak popełnił błąd, po którym Fiorentina straciła gola, a następnie ujrzał czerwoną kartkę. "Niepewny na nogach i ośmieszony przez Mertensa. Zapłacił czerwoną kartką za nierozważne wyjście z bramki. Koszmarny powrót" - uznał włoski Eurosport. Mimo fatalnej postawy Drągowskiego Fiorentina pokonała Napoli w 1/8 Pucharu Włoch 5:2.

Wszystko wskazuje, że Drągowski stracił miejsce w pierwszym składzie. Tym bardziej że dobry sezon rozgrywa Pietro Terracciano, 31-letni Włoch. To sprawia, że Polak może odejść z klubu.

Wściekli kibice Fiorentiny naskoczyli na Vlahovicia. "Ty cygańska kupo gó***"

Drągowski trafi do Premier League?

Jak donosi "Corierre dello Sport", bramkarzem interesuje się West Ham United. W Londynie "jedynką" jest Łukasz Fabiański, a rolę zmiennika pełni Alphonse Areola. Ten drugi jest jednak tylko wypożyczony z Paris Saint Germain. To oznacza, że Drągowski - wyceniany przez branżowy portal Transfermarkt na 11 milionów euro - mógłby rywalizować z Fabiańskim. West Ham to sensacja tego sezonu Premier League. "Młoty" zajmują piąte miejsce w lidze i tracą punkt do Manchesteru United.

Umowa Polaka z Fiorentiną jest ważna do 30 czerwca 2023 roku. Piłkarzem Violi jest także Krzysztof Piątek. Jego szanse na regularną grę rosną, bo Dusan Vlahović jest o krok od Juventusu.