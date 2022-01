Wściekli kibice Fiorentiny naskoczyli na swojego piłkarza. "Ty cygańska kupo gó***"

Dusan Vlahović jest o krok od odejścia z Fiorentiny. Serb jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w tym oknie transferowym. Jest najlepszym strzelcem w tym sezonie Serie A. W 21 meczach zdobył 17 goli i dołożył do tego cztery asysty. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Fiorentina chciała przedłużyć umowę, ale piłkarz nowego kontraktu nie podpisze.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Sebastian Walukiewicz może zmienić klub jeszcze w styczniu. Jest zainteresowanie

Odejście Vlahovicia to kwestia czasu i to bardziej dni niż tygodni. Saga transferowa z jego udziałem przeciągała się, a dziennikarze informowali o kolejnych klubach zainteresowanych sprowadzeniem Serba. Na czele wyścigu po Vlahovicia zdaje się być Juventus, który jest gotowy wyłożyć za niego 70 milionów euro, aby ściągnąć go do klubu już teraz.

Kibice Fiorentiny wściekli na Vlahovicia. Pojawiły się wyzwiska

Kibice są wściekli na Vlahovicia. Włoskie media informują, że Serb zaczął otrzymywać groźby. Fani wywiesili przed stadionem obraźliwe transparenty skierowane właśnie do piłkarza. "Szacunku nie zdobywa się golami. Vlahović, ty cygańska kupo gó...", "To koniec, ochroniarze nie uratują twojego cygańskiego życia" – takie hasła znalazły się na transparentach.

Vlahović nie zagrał w ostatnim meczu Fiorentiny z Cagliari. Nie było to jednak podyktowane transferem. Snajper Fiorentiny otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zamiast niego w pierwszym składzie znalazł się Krzysztof Piątek. Odejście Vlahovicia to szansa dla Polaka, żeby na dłużej wskoczyć do pierwszej jedenastki Fiorentiny. Klub zamierza jednak wypełnić lukę po Serbie. Jak informowały włoskie media do Fiorentiny może trafić Arkadiusz Milik.

Kibice go pobili, więc odszedł do Milanu. Teraz sąd każe mu płacić gigantyczne odszkodowanie