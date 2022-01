Kibice go pobili, więc odszedł do Milanu. Teraz sąd każe mu płacić gigantyczne odszkodowanie

Rafael Leao jest wychowankiem Sportingu Lizbona, w barwach którego występował w latach 2009-2018. Od lutego do sierpnia 2018 roku skrzydłowy był członkiem pierwszego zespołu Lwów, w którym zagrał w pięciu spotkaniach. Sporting wówczas nie awansował do Ligi Mistrzów, co wywołało irytację ze strony kibiców. Fani drużyny ze stolicy Portugalii wtargnęli wówczas do ośrodka treningowego i niszczyli wszystko, co napotkali na drodze. Oberwało się też piłkarzom i część z nich postanowiła wypowiedzieć swoje kontrakty. W tym gronie był także Leao.

Rafael Leao może mieć ogromne problemy. Będzie musiał zapłacić wielomilionowe odszkodowanie

Portugalski dziennik "Record" informuje, że Sąd Apelacyjny w Lizbonie podtrzymał wyrok wobec Rafaela Leao. O co konkretnie chodzi? Po masowym rozwiązywaniu kontraktów Sporting postanowił powalczyć o odszkodowanie. Na samym początku Lwy domagały się odszkodowania od Leao w wysokości 45 milionów euro - taka kwota była wpisana jako klauzula wykupu. Sąd w marcu 2020 roku ustalił rekompensatę w wysokości 16,5 miliona euro.

Leao wówczas odwołał się od tego wyroku, natomiast nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Tym samym skrzydłowemu Milanu zostało wyłącznie odwołanie do Sądu Najwyższego w Lizbonie. Jeżeli wyrok zostanie podtrzymany, to Rafael Leao będzie musiał zrekompensować Sportingowi Lizbona bezprawne i jednostronne rozwiązanie kontraktu. Obecnie reprezentant Portugalii zarabia w Milanie 1,5 miliona euro za sezon.

Rafael Leao po odejściu ze Sportingu Lizbona przeniósł się do Lille, z którego odszedł po jednym sezonie za 29,5 miliona euro do Milanu. Portugalczyk zagrał w 97 meczach wicemistrza Włoch we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 21 bramek oraz zanotował 14 asyst.