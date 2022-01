Wojciech Szczęsny podzielił Włochów. Mieszane opinie po hicie Serie A

Niedzielnym hit Serie A rozczarował. Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy było prawdopodobnie zejście Zlatana Ibrahimovicia, które było spowodowane problemami ze ścięgnem Achillesa. Poza tym nic więcej się nie wydarzyło. Druga połowa była bardzo podobna. Nie obejrzeliśmy ani jednego gola, ale mogliśmy za to podziwiać kilka interwencji Wojciecha Szczęsnego. "Zawsze bezpieczny, zawsze we właściwym miejscu. Odrodził się w pierwszym meczu z AC Milan, tym razem dobrą formę potwierdził na San Siro" - czytamy na Calciomercato.com.

Wojciech Szczęsny jednym z najlepszych na boisku, choć nie dla każdego. "Większość strzałów zawodników Milanu trafiała prosto w jego ręce"

Polak otrzymał od dziennikarzy ocenę 6,5 - czyli jedną z najwyższych w drużynie. Taką samą notę Szczęsny otrzymał od cultofcalcio.it. "Polak wykonał przynajmniej cztery przyzwoite interwencje po strzałach takch zawodników jak Rafael Leao, Theo Hernandez i Olivier Gidoud. Były to głównie "półszanse" ze strony zawodników Milanu" - czytamy w argumentacji. Jeszcze lepiej Szczęsnego ocenił portal WhoScored.com, który uznał bramkarza najlepszym zawodnikiem w Juventusie (ocena: 7,41).

Surowszy natomiast był portal 90min.com. "Nie był zmuszony do żadnych efektownych interwencji, a większość strzałów Milanu trafiała prosto w jego ręce" - czytamy na stronie, która oceniła Polaka na 5/10. "Nie były to rewelacyjne obrony, ale był zawsze pewny w momentach, gdy napastnicy Rossonerich oddawali mniej lub bardziej precyzyjne strzały" - dodaje włoski Eurosport (ocena: 6).

Dla Juventusu wygrana miała większe znaczenie aniżeli dla Milanu, bo trzy punkty pozwoliłyby mu zbliżyć się do czołówki tabeli Serie A. Obecnie klub znajduje się na piątym miejscu w tabeli (42 pkt) ze stratą 11 punktów do lidera, Interu Mediolan. AC Milan ma siedem punktów przewagi nad Juventusem, a remis pozwolił mu utrzymać się na podium. Wiceliderem jest SSC Napoli, które ma tyle samo punktów, co Milan (49).