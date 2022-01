Teodorczyk będzie chciał szybko zapomnieć o debiucie. I tak miał sporo szczęścia

29 grudnia Łukasz Teodorczyk oficjalnie odszedł z Udinese Calcio, którego zawodnikiem był od sierpnia 2018 roku. Jego okres bezrobocia nie trwał jednak długo. Kilka dni później 19-krotny reprezentant Polski oficjalnie został nowym piłkarzem Vicenzy.

Niewykorzystany karny Łukasza Teodorczyka

W niedzielę Teodorczyk zaliczył debiut w nowych barwach. Jego zespół mierzył się z Cittadellą. Mógł to być niemal wymarzony debiut dla polskiego napastnika. Teodorczyk, który wyszedł na mecz w pierwszym składzie, pod koniec pierwszej połowy wywalczył rzut karny dla swojego zespołu. Polak sam podszedł do piłki i stanął przed szansą wyrównania wyniku (jego zespół przegrywał 1:2). Teodorczyk nie wykorzystał okazji – jego strzał obronił bramkarz.

Polski napastnik miał jednak szczęście, bo jego niewykorzystanego karnego nie będzie mu się raczej wypominać. "Jedenastka" została bowiem powtórzona, bo bramkarz rywali za wcześnie wyszedł z bramki. Do piłki za drugim razem podszedł kolega Teodorczyka Alessio Da Cruz, który umieścił piłkę w siatce. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3. Teodorczyk przebywał na boisku do 61. minuty, kiedy został zmieniony.

Nowy klub Teodorczyka obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie B. Polski napastnik nie będzie musiał się jednak obawiać ewentualnej gry w Serie C. Gdyby Vicenza zakończyła sezon na miejscu spadkowym, Teodorczyk będzie mógł odejść. W przeciwnym wypadku jego umowa automatycznie zostanie przedłużona o kolejny rok.

Kariera Łukasza Teodorczyka w Udinese nie była udana. Do włoskiego klubu trafił w 2018 roku z Anderlechtu za 3,5 miliona euro i od tamtego czasu rozegrał dla klubu 32 spotkania, w których strzelił tylko jedną bramkę. W tym sezonie 30-latek nie rozegrał ani jednego spotkania.

Polski napastnik zaczynał karierę w Polonii Warszawa, z której w 2013 roku przeniósł się do Lecha Poznań. Rok później trafił do Dynama Kijów, z którego najpierw był wypożyczony do Anderlechtu, a następnie definitywnie wykupiony przez belgijski klub. Sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w RCS Charleroi.