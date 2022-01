Polak może zastąpić największą gwiazdę Fiorentiny. I nie chodzi wcale o Piątka

Jak informują włoskie media, Fiorentina rozgląda się za nowym napastnikiem. Ma to związek z tym, że wkrótce z klubu może odejść Dusan Vlahović. Serb jest gwiazdą całej ligi i jej najlepszym strzelcem. Niestety dla Fiorentiny, jego kontrakt obowiązuje jedynie do czerwca 2023 roku. Vlahović odmawia podpisania nowego kontraktu, a to oznacza, że latem Fiorentina będzie miała ostatnią okazję, aby cokolwiek zarobić na swoim napastniku.

Arkadiusz Milik może zastąpić gwiazdę Serie A

Włosi wiedzą już, że nie zatrzymają Vlahovicia, więc szukają zastępstwa. Klub sprowadził już Krzysztofa Piątka, ale na tym nie koniec. Jak informuje "Tuttosport" to Fiorentiny może trafić kolejny Polak. Mowa o Arkadiuszu Miliku. Zawodnik Olympique'u Marsylia nie najlepiej radzi sobie we Francji i niewykluczone, że wkrótce opuści klub. Reprezentant Polski przegapił początek rozgrywek z powodu kontuzji, a po powrocie na boisko nie błyszczy skutecznością, przynajmniej jeśli chodzi o mecze w Ligue 1. Znacznie lepiej radził sobie w Pucharze Francji, ale do siatki trafiał jedynie z rywalami z niższych lig.

Mimo tego francuskie media donoszą, że Olympique niekoniecznie chce się rozstawać z Milikiem. W rozmowie z WP Sportowe Fakty francuski dziennikarz Fabrice Lamperti przekonywał, że aktualnie Polak jest jedynym liczącym się napastnikiem w drużynie z Marsylii.

Milik będzie miał też sporą konkurencję. Fiorentina przygląda się również innym zawodnikom, którzy mogą zastąpić Vlahovicia. Wśród nich jest m.in. Divock Origi z Liverpoolu, Leonardo Pavoletti z Cagliari, Taty Castellanos z New York City a także Toni Martinez z FC Porto.

W obecnym sezonie Arkadiusz Milik rozegrał 18 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziewięć goli. Po cztery trafienia zanotował w Lidze Europy i Pucharze Francji, a jedno dołożył w Ligue 1.