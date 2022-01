Kamil Glik może zmienić klub. Benevento już znalazło chętnego

Kamil Glik trafił do Benevento w sierpniu 2020 roku, ale jego pobyt w klubie z południa Italii nie układa się najlepiej. Ściągany jako potencjalny lider obrony zawodził na poziomie Serie A, a jego klub spadł do drugiej ligi. Choć 33-latek jest podstawowym defensorem w walczącym o awans klubie, to sporym problemem dla Benevento jest jego kontrakt w wysokości 2,5 milionów euro, który obowiązuje do czerwca 2023 roku. To przekracza możliwości finansowe Benevento, które, aby rozwiązać ten problem, od dłuższego czasu rozważa pozbycie się Gilka.

Kamil Glik może trafić do Parmy. W grę wchodzi wypożyczenie z obowiązkiem wykupu

Według włoskich mediów do zmiany klubu przez polskiego obrońcę może dojść jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. "Glik ma być bardzo blisko transferu do Parmy. Polak miałby przybyć na Tardini, na zasadzie wypożyczenia, z obowiązkiem wykupu, w przypadku awansu do Serie A" – czytamy w "Tuttosport". Natomiast według "Il Mattino" transfer nie jest przesądzony, a kością niezgody zbyt wygórowane żądania finansowe Glika.

Parma byłaby dla Glika już piąty klubem we Włoszech. Wcześniej grał w Bari, Palermo oraz Torino. Polak miałby okazję grać w nowym klubie z Adrianem Benedyczakiem, a także legendą włoskiej piłki Gianluigim Buffonem, który po ponad dwóch dekadach wrócił do klubu zakończenie kariery.

W tym sezonie mająca spore ambicje Parma raczej nie będzie się biła o awans do Serie A. W tym momencie znany klub zajmuje dopiero 14. miejsce z 23 punktami na koncie. Ich strata do miejsca dającego baraże wynosi sześć punktów, a do pozycji dającej bezpośredni awans już 14 punktów. Glik rozegrał w tym sezonie 13 spotkań na poziomie Serie B.