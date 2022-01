Szykuje się wielki powrót Christiana Eriksena do Premier League!

Te sceny długo pozostaną w pamięci kibiców na całym świecie. Christian Eriksen w meczu Dania - Finlandia na mistrzostwach Europy 2020 niespodziewanie upadł na murawę, a jego serce przestało bić. Piłkarz nieruchomo leżał na murawie, gdy koledzy z drużyny zasłaniali go przed kamerami. Ostatecznie dzięki szybkiej reakcji medyków udało się uratować jego życie.

Eriksen wróci do Premier League?

Przez długi czas niejasne było, jak potoczy się dalsza kariera zawodnika. Lekarze podjęli decyzję, że piłkarz może ją kontynuować, ale tylko z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca. Na to jednak nie zezwala prawo we Włoszech, a piłkarz był związany kontraktem z Interem Mediolan. Piłkarz może kontynuować karierę np. w Anglii, Holandii, Danii czy Belgii, gdzie zezwalają na to przepisy.

Eriksen w ostatnich dniach trenował z Odense. Według informacji "The Athletic", Christian Eriksen może wrócić do Anglii. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy rozmawiali z nim prezesi beniaminka Premier League — Brentford. Zaoferowali Duńczykowi półroczną umowę z opcją przedłużenia na kolejny rok.

Jeśli Eriksen związałby się kontraktem z Brentfordem, to byłby to dla niego powrót do Anglii po dwóch latach przerwy. Występował bowiem w Tottenhamie, dla którego zagrał 305 meczów. Zdobył 56 bramek i miał 75 asyst.

Brentford po 22. kolejkach zajmuje 14. miejsce w Premier League. Ma 23 punkty i dziesięć przewagi nad strefą spadkową.

Christian Eriksen trafił do Interu zimą 2020 rok za 27 milionów euro z Tottenhamu. Wcześniej występował także w Ajaksie Amsterdam oraz Odense.