Szymon Żurkowski pokazuje: Ja chcę do reprezentacji Polski! [WIDEO]

Szymon Żurkowski przeszedł z Górnika Zabrze do Fiorentiny latem 2019 roku. Jednak już po pół roku i zaledwie dwóch występach został wypożyczony do Empoli, gdzie będzie grał do końca tego sezonu. W Serie B rozegrał 32 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę, ale w trakcie trwania tego sezonu rozpędził się jeszcze bardziej.

REKLAMA

Zobacz wideo Doleżal podsumowuje konkurs drużynowy: Na pewno było nas stać na więcej

W 26. minucie spotkania z Venezią otworzył wynik spotkania ładnym wolejem po dośrodkowaniu z lewego skrzydła. I był to już jego czwarty gol w tym sezonie Serie A w 20. występie (do tego zaliczył dwie asysty).

Tak Szymon Żurkowski strzelił kolejnego gola:

Ostatecznie spotkanie skończyło się remisem po golu Davida Okereke, przy którym asystował znany z gry m.in. w Manchesterze United Nani. Empoli zajmuje 11. miejsce - ma 30 pkt, o dwa mniej od 8. Romy (choć ta rozegrała o jeden mecz mniej). Za to Venezia znajduje się tuż nad strefą spadkową - ma 18 pkt, o dwa więcej od Cagliari.

Coraz lepsza forma Żurkowskiego sprawia, że włączył się do walki o powołanie do reprezentacji Polski na marcowe baraże el. MŚ 2022 (24 marca z Rosją i w ew. finale ze Szwecją lub Czechami) - tym bardziej, że w półfinale Polacy będą musieli radzić sobie bez zawieszonego za kartki Mateusza Klicha. Jak do tej pory Żurkowski jeszcze nie zadebiutował w seniorskiej kadrze.