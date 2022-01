Tak Włosi podsumowali Wojciecha Szczęsnego. W punkt

Ostatnie sobotnie spotkanie 22. kolejki Serie A odbyło się w Turynie. Na Allianz Stadium Juventus zmierzył się z Udinese. Gospodarze za wszelką cenę chcieli w tym spotkaniu zrehabilitować się za bolesną porażkę w Superpucharze Włoch z Interem (1:2). Goście natomiast chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch ligowych porażkach z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Nie byliśmy jednak świadkami niespodzianki. Od samego początku mecz był dość jednostronny i to głównie piłkarze Juventusu stwarzali zagrożenie. Przeważali w posiadaniu piłki i kontrolowali grę. Zaowocowało to, bramką Paulo Dybali, który w 19. minucie wykorzystał dobre podanie Moise Keana. Po tej bramce goście ruszyli do ataku i kilka razy zagrozili bramce Szczęsnego. Nic z tego jednak nie wyniknęło i to drużyna Massimiliano Allegrego podwyższyła prowadzenie. W 79. minucie wynik na 2:0 ustalił Weston McKennie.

Kuriozalny wywiad. Nagle trener zaczął rozmyślać o pingwinie. "Czy to możliwe?"

Szczęsny doceniony przez włoskie media. "Zablokował wszystkie strzały"

Bardzo dobre spotkanie rozegrał w sobotę Wojciech Szczęsny. Polski golkiper nie miał zbyt wiele pracy, ale był czujny i kilkukrotnie ratował swoją drużynę. Jego pewne interwencje, chociażby przy strzałach Beto dodały pewności siebie kolego z drużyny. Postawę reprezentanta Polski doceniły więc włoskie media.

- Zablokował wszystkie strzały rywali - napisali dziennikarze "Corriere dello Sport", którzy dali mu ocenę 6. Na nieco lepszą ocenę (6,5) Szczęsny mógł liczyć na łamach "La Gazzetty dello Sport". - Pewne chwyty po dwóch prostych strzałach rywali. Powrót z ławki po nieobecności na Superpucharze bez zarzutu - napisano w dzienniku. Tak samo oceniony bramkarz Juventusu został przez eurosport.it - Precyzyjny, solidny i zawsze na czas. Kolejne w tym sezonie czyste konto - czytamy na portalu. Również na 6,5 reprezentant Polski został oceniony przez tuttomercatoweb.com. - Spokojnie obronił strzał Beto. W drugiej połowie zarobił na chleb ładną interwencją po uderzeniu Successa - czytamy.

Głośny transfer Wisły Kraków. Prosto z Bundesligi

Włoskie media oceniają w skali od 1 do 10, przy czym "jedynka" to występ poniżej krytyki, a "dziesiątka" to klasa światowa.