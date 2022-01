To może być przełom! Świetne wieści dla Krzysztofa Piątka

Dusan Vlahović to gwiazda Fiorentiny i całej ligi włoskiej. 21-letni Serb strzela w lidze włoskiej gola za golem. Aktualnie ma ich 16 w 20 występach. Do tego dołożył jeszcze trzy asysty, a także trzy trafienia w trzech meczach Pucharu Włoch. Vlahović jest liderem klasyfikacji strzelców. Nic więc dziwnego, że jest rozchwytywany na rynku transferowym.

Od kilku dni mówi się o tym, że najbliżej pozyskania Vlahovicia jest Arsenal. Londyńczycy szukają nowego napastnika, który będzie gwarantował gole, bo na razie żaden z napastników w zespole nie spełnia oczekiwań. Na wylocie z powodów dyscyplinarnych jest Pierre-Emerick Aubameyang, a za sześć miesięcy kończą się umowy Alexandre'a Lacazette'a oraz Eddiego Nketiaha.

Jak donosi włoska "La Repubblica", Arsenal jest gotowy złożyć Fiorentinie oficjalną ofertę za piłkarza. Anglicy chcą wyłożyć 70 milionów euro za Serba. Włoscy dziennikarze twierdzą, że prezes Fiorentiny Rocco Commisso jest gotów pozwolić piłkarzowi odejść, chociaż mocno zabiegał o to, aby ten przedłużył kontrakt z klubem. Teraz zdaje sobie sprawę, że to ostatnia szansa, żeby zarobić dobre pieniądze na napastniku. Vlahović ma ważną umowę do czerwca 2023 roku.

Fiorentina zaproponowała Vlahoviciowi pięcioletni kontrakt, ale kością niezgody okazały się opłaty, jakich zażądali menadżerowie piłkarza. Fiorentina miała wypłacić piłkarzowi ponad 6,5 miliona euro za sam podpis i zagwarantować mu 10 procent od kolejnego transferu. To zdenerwowało Commisso, który w mediach skrytykował agentów i powiedział, że Vlahović dużo zawdzięcza Fiorentinie i powinien o tym pamiętać.

Pozostaje jedynie pytanie, jak na transfer do Arsenalu zapatruje się sam Vlahović. Według doniesień medialnych piłkarz chciałby spróbować swoich sił w Premier League, ale nie wiadomo, czy Arsenal to dla niego wymarzony klub. Ponadto nie jest też pewne, czy Vlahović będzie chciał wyjechać z Włoch już teraz, czy może będzie wolał zaczekać do lata.

Na rozwiązanie tej sprawy czeka Krzysztof Piątek. Reprezentant Polski dopiero co dołączył do Fiorentiny. Gdyby Vlahović odszedł, to ułatwiłoby mu to walkę o pierwszy skład.