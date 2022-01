Di Marzio zwiastuje transfer reprezentanta Polski. Ma być częścią wymiany

Klub Karola Linettego, czyli FC Torino, chce sprowadzić do siebie zawodnika Cagliari – Nahitana Nandeza. Według znanego włoskiego dziennikarza Gianluci di Marzio trwają rozmowy między klubami. Niewykluczone, że dojdzie do wymiany zawodników.

Linetty może zmienić barwy. Klub chce go wymienić

Częścią tej wymiany miałby być właśnie Linetty. Reprezentant Polski od początku sezonu był podstawowym piłkarzem Torino. Rozegrał łącznie 15 meczów we wszystkich rozgrywkach i zanotował trzy asysty. Niestety, jego sytuacja w drużynie uległa zmianie. Linetty stracił miejsce w składzie i ostatni raz na murawie pojawił się 22 listopada. Od tamtego momentu opuścił siedem spotkań. Oprócz Linettego Di Marzio wymienia również Daniele Baselliego jako zawodnika, który może trafić do Cagliari w ramach rozliczenia. Włoch gra jeszcze rzadziej niż Linetty. Do tej pory pojawił się na boisku tylko w pięciu spotkaniach.

Nahitan Nandez pół roku temu wzbudził zainteresowanie wielkich firm – Atalanty, Interu Mediolan i Tottenhamu. Teraz zdeterminowane do pozyskania go jest Torino. W tym sezonie reprezentant Urugwaju wystąpił w 16 meczach i zanotował dwie asysty.

Linetty występuje w Torino od września 2020 roku. W barwach tego zespołu rozegrał łącznie 45 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty.

Cagliari zajmuje aktualnie spadkowe, 18. miejsce w tabeli Serie A. Torino jest dziewiąte.