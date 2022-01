Pamiętacie go jeszcze? Nani wraca do Europy. Wybrał ofertę z Włoch

Venezia walczy o utrzymanie na poziomie Serie A. W październiku zeszłego roku beniaminek włoskiej ekstraklasy sprowadził Sergio Romero, a na początku stycznia zespół z miasta położonego nad Adriatykiem zapłacił cztery miliony euro za Mickaela Cuisance'a, który do tej pory bronił barw Bayernu Monachium. Jak się okazuje, to nie koniec wzmocnień Venezii przed drugą częścią sezonu.

Media: Nani wraca do Włoch. Wybrał ofertę Venezii, ale inne kluby też chciały go pozyskać

Matteo Moretto z włoskiego oddziału Sky Sports poinformował, że Nani jest o krok od transferu do Venezii, czyli beniaminka Serie A. Portugalczyk pozostawał bez umowy od początku 2022 roku, kiedy to rozstał się z Orlando City, zespołem występującym na poziomie Major League Soccer. Venezia uważa, że Nani wprowadzi do zespołu wiele doświadczenia, co może okazać się niezbędne w przypadku walki o utrzymanie. Portal tuttomercatoweb.com dodaje, że Nani pojawi się w najbliższych godzinach w Wenecji na testach medycznych.

Beniaminek ligi włoskiej nie był jedynym klubem, który chciał sprowadzić byłego zawodnika Manchesteru United. Sky Sports informował na początku stycznia, że w stronę portugalskiego skrzydłowego spogląda Bologna oraz Genoa. Ostatecznie to oferta Venezii okazała się najbardziej konkretna. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Nani podpisze kontrakt z Venezią do końca sezonu 2021/2022. To nie będzie jednak pierwsza okazja dla Naniego do gry we Włoszech, ponieważ w rozgrywkach 17/18 był na wypożyczeniu w Lazio.

Nani w trakcie kariery piłkarskiej był najbardziej kojarzony z Manchesterem United, w którym grał od 2007 do 2015 roku. Poza tym wychowanek Sportingu występował w takich klubach, jak Valencia czy Fenerbahce Stambuł. Nani też ma na koncie 112 spotkań w barwach reprezentacji Portugalii, z którą wygrał Euro 2016.