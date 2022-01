Kolejny kandydat do zastąpienia Sousy może stracić pracę. Media znają jego następcę

Andrij Szewczenko dołączył do Genoi w listopadzie zeszłego roku, zastępując na stanowisku szkoleniowca Davide Ballardiniego. Genoa podpisała z Ukraińcem kontrakt do czerwca 2024 roku, dzięki któremu mógł liczyć na zarobki w wysokości dwóch milionów euro na sezon. Szewczenko do tej pory prowadził zespół z Ligurii w dziesięciu meczach i wygrał zaledwie jeden z nich - 1:0 z Salernitaną. Prawdopodobnie gilotyną dla Szewczenki okazał się przegrany 0:1 mecz ze Spezią.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Media: Rudi Garcia może zastąpić Andrija Szewczenkę w roli trenera Genoi. Dawniej pracował z Wojciechem Szczęsnym

Włoski portal tuttomercatoweb.com poinformował, że Genoa pracuje nad rozwiązaniem kontraktu z Andrijem Szewczenką. Ukrainiec podpisał długą umowę, zatem klub stara się, żeby odszkodowanie dla trenera było jak najmniejsze. Jeśli uda im się zakończyć współpracę z byłym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy, to prawdopodobnym następcą będzie Rudi Garcia, który pozostaje bez pracy od maja zeszłego roku, który wtedy rozstał się z Olympique Lyon.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rudi Garcia pracował we Włoszech w latach 2013-2016, kiedy to odpowiadał za wyniki Romy. Szkoleniowiec współpracował z Wojciechem Szczęsnym w sezonie 2015/2016, kiedy to reprezentant Polski zanotował dziewięć czystych kont w 42 meczach. Garcia wraz z drużyną ze stolicy Włoch dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo kraju i w obu przypadkach lepszy okazał się Juventus.

Przyjście Rudiego Garcii może oznaczać nowe otwarcie dla Aleksandra Buksy. Andrij Szewczenko planował rewolucję kadrową, w wyniku której z Genoi odeszłoby 12 piłkarzy, w tym Buksa, prawdopodobnie na zasadzie wypożyczenia. Polski napastnik uzbierał w tym sezonie łącznie 49 minut w trzech spotkaniach. Buksa znacznie przegrywa rywalizację m.in z Goranem Pandevem, Yayahem Kallonem, Calehem Ekubanem czy Felipe Caicedo.