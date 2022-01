Znakomite informacje dla Krzysztofa Piątka. Angielskie media pewne

18 - tyle goli w 22 występach w tym sezonie strzelił Dusan Vlahović. Napastnik Fiorentiny jest rewelacją obecnych rozgrywek i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zmieni klub. 21-latkiem interesują się największe europejskie firmy.

Jedną z nich jest Arsenal, który szuka wzmocnień w ataku. Z powodów dyscyplinarnych problemy w klubie ma Pierre-Emerick Aubameyang, a za sześć miesięcy kończą się umowy Alexandre'a Lacazette'a oraz Eddiego Nketiaha.

Trener Arsenalu - Mikel Arteta - przyznał, że klub może poszukać wzmocnień już zimą, jeśli na rynku pojawi się piłkarz, który nie tylko będzie wzmocnieniem dla zespołu, ale będzie też w jego zasięgu finansowym. To sprawiło, że londyńczycy natychmiastowo zostali powiązani z Vlahoviciem, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku.

Rywal Piątka odejdzie do Arsenalu?

Jest jednak mało prawdopodobne, by Serb zmienił klub w tym okienku transferowym. Za kilka miesięcy piłkarz z pewnością będzie tańszy, a i on sam ma dawać sobie czas do namysłu, gdzie chciałby grać w kolejnym sezonie. Chociaż Premier League wymieniana jest jako wymarzona liga Vlahovicia, to nie wiadomo, czy właśnie Arsenal byłby jego wymarzonym klubem.

Serb chce grać w Lidze Mistrzów, a w tych rozgrywkach Arsenal nie grał w czterech poprzednich sezonach. Na niewiele mogą więc zdać się dobre relacje londyńczyków z Fiorentiną. We włoskim klubie na wypożyczeniu z Arsenalu gra Lucas Torreira, który mógłby zostać włączony do transakcji, gdyby jednak Vlahović zdecydował się na transfer do północnego Londynu.

Na decyzję serbskiego napastnika czeka Krzysztof Piątek. Polak trafił niedawno do Fiorentiny z Herthy Berlin i ewentualne odejście Vlahovia mocno uprościłoby mu walkę o podstawowy skład klubu z Serie A.

Serb został kupiony przez Fiorentinę z Partizana Belgrad latem 2017 roku. Do Włoch wyjechał pół roku później i przez pierwsze miesiące grał w rozgrywkach młodzieżowych. W poprzednim sezonie Vlahović strzelił 21 goli w 40 występach. W obecnych rozgrywkach z pewnością wyraźnie pobije ten wynik.