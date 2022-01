Szczęsny bohaterem meczu! Włoskie media w zachwycie: Odkupił swoje winy

W niesamowitym spotkaniu AS Roma prowadziła z Juventusem już 3:1 po 69 minutach gry, ale ostatecznie przegrała 3:4. Wielka w tym zasługa polskiego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego, który w 83. minucie obronił rzut karny wykonywany przez Lorenzo Pellegriniego.

- To było szaleństwo ze strony Szczęsnego! Dlaczego podjął ryzyko? Opłaciło się - ocenił Miguel Delaney, dziennikarz The Independent. - Muszę przyznać, że zrobiłem wszystko, aby nie obronić tego karnego. Kopnął we mnie mimo tego, że leżałem już chwilę wcześniej. Miałem więcej szczęścia - mówił polski bramkarz po zakończeniu spotkania z AS Roma. A jak reprezentant Polski został oceniony przez włoskie media?

Wysokie oceny dla Szczęsnego za mecz z AS Roma. "Parada niczym łuk odkupienia po traumatycznym początku sezonu"

"Jego parada przy rzucie karnym Pellegriniego jest niczym łuk odkupienia po traumatycznym początku sezonu" - napisali dziennikarze włoskiego oddziału Eurosportu, którzy ocenili postawę polskiego bramkarza na 7,5 w skali 1-10, co było najwyższą oceną spośród wszystkich piłkarzy obu drużyn. Na taką samą notę zapracował jeszcze tylko Paulo Dybala. Ale to Polak został wybrany MVP meczu.

"Niewiele mógł zrobić przy straconych bramkach, bo Juventus zawsze jest zbyt pasywny przy tego typu sytuacjach. Po obronieniu jedenastki może definitywnie zapomnieć o błędach, które popełniał na początku sezonu" - to z kolei komentarz zamieszczony na portalu calciomercato.com, który ocenił Szczęsnego na "7".

Nieco niżej, bo na "6,5" ocenił występ polskiego bramkarza serwis leggo.it. "Kilka interwencji o średnim stopniu trudności, aby ogrzać się między słupkami. Obronił rzut karny Pellegriniego, który był na wagę wygranej" - czytamy w relacji pomeczowej.

"Juventus przegrywał 1:3, ale odniósł wspaniałe zwycięstwo również dzięki Szczęsnemu, który obronił rzut karny Pellegriniego" - podsumował dziennik "La Gazzetta dello Sport".

W innej gazecie "Corriere della Serra" Szczęsny został oceniony aż na "8". "Obronił karnego również w pierwszym meczu z Romą po uderzenie Veretouta, a teraz zatrzymał strzał z jedenastki Pellegriniego" - zwrócili uwagę dziennikarze, którzy uznali Polaka za gracza meczu.

Polski bramkarz w 7 z 18 meczów Juventusu w tym sezonie Serie A zaliczył czyste konto, a łącznie dał się pokonać jedynie 14 razy. W Lidze Mistrzów bilans Szczęsnego to trzy czyste konta w pięciu spotkaniach.

Juventus zgromadził dotychczas w sezonie 2021/22 38 punktów i zajmuje piąte miejsce w Serie A. Roma z 32 punktami spadła na siódmą pozycję.