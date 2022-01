Wojciech Szczęsny bohaterem! W końcówce obronił rzut karny w hicie Serie A! [WIDEO]

W hicie Serie A pomiędzy szóstą AS Romą a piątym Juventusem do przerwy było 1:1. Wprawdzie już w 11. minucie gry gospodarzom prowadzenie zapewnił strzałem głową Tammy Abraham, ale już siedem minut później wyrównał eleganckim technicznym uderzeniem Paulo Dybala.

Szaleństwo w Rzymie. Z 3:1 na 3:4 w siedem minut...

To, co jednak działo się po przerwie, przejdzie do historii Serie A. Roma kapitalnie weszła w drugą część spotkania. Najpierw drugiego gola dla rzymian strzelił Henrich Mchitarjan, a w 53. minucie fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego Wojciecha Szczęsnego pokonał Lorenzo Pellegrini.

Roma prowadziła 3:1 i wydawała się zmierzać do pewnego zwycięstwa nad rywalem z czołówki. Tak było jednak tylko do 70. minuty spotkania. Wówczas kontaktową bramkę dla Juve zdobył Manuel Locatelli. Cztery minuty później z kolei do siatki gospodarzy trafił w ogromnym zamieszaniu Dejan Kulusevski. Sędziowie pierwotnie zasygnalizowali spalonego Alvaro Moraty, ale weryfikacja VAR nie pozostawiła wątpliwości - gol i remis 3:3.

W 77. minucie Juventus z kolei już był na prowadzeniu. Z błędu Chrisa Smallinga skorzystał Mattia De Sciglio, który mocnym strzałem z około 10 metrów zaskoczył Rui Patricio. W zaledwie siedem minut z 3:1 dla Romy zrobiło się 4:3 dla Juve.

... a bohaterem i tak został Wojciech Szczęsny!

Juventus i tak mógł tego meczu nie wygrać, gdyby nie reprezentant Polski Wojciech Szczęsny. W 83. minucie gry po kolejnej interwencji VAR Davide Massa podyktował rzut karny dla Romy za zagranie ręką Matthijsa De Ligta. Co więcej, Holender obejrzał także drugą żółtą i czerwoną kartkę, przez co Juventus musiał kończyć spotkanie w "dziesiątkę".

Wojciech Szczęsny stanął jednak na wysokości zadania i wygrał pojedynek z Lorenzo Pellegrinim, utrzymując jednobramkowe prowadzenie Juve.

Po interwencji Polaka z radości oszalał także admin konta Juventusu na Twitterze, który później wręcz przepraszał za swój wpis.

W samej końcówce Szczęsny jeszcze w efektownym stylu zatrzymał w polu karnym Tammy'ego Abrahama i mimo przewagi liczebnej Romy wynik już się nie zmienił. 4:3 dla Juventusu pozwala drużynie z Turynu umocnić się z 38 punktami na piątym miejscu w Serie A. Roma z 32 punktami spadła na ósmą pozycję.