Oficjalnie! Mistrz Europy opuści Stary Kontynent. "Jest w kwiecie wieku. Kibice go pokochają"

Lorenzo Insigne od dłuższego czasu prowadził rozmowy z Napoli na temat nowego kontraktu. Włoch nie chciał się zgodzić na obniżkę wynagrodzenia w ramach nowej umowy, argumentując to przede wszystkim swoim wieloletnim stażem w klubie. W związku z tym postanowił znaleźć nowe otoczenie.

Lorenzo Insigne odejdzie z Napoli

Teraz przyszłość Insigne się wyjaśniła. Toronto FC za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało, że 30-letni Włoch zasili klub w dniu 1 lipca, co oznacza, że obecny sezon dokończy jeszcze jako zawodnik Napoli.

- Lorenzo jest światowej klasy piłkarzem w kwiecie wieku. Jest mistrzem Europy i występował w najważniejszych rozgrywkach. Potrafi zrobić różnicę. Uważam, że nasi kibice go pokochają - powiedział prezes Bill Maninng, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Lorenzo Insigne trafi do Toronto FC

Trener Toronto FC nie może się doczekać rozpoczęcia współpracy z 30-letnim Włochem. - Nie możemy się doczekać, kiedy Lorenzo do nas dołączy. Obserwowałem go przez wiele lat i wiem, że jest zawodnikiem pracującym dla drużyny. To typ piłkarza, dla którego przychodzisz na stadion - powiedział.

Występujące w rozgrywkach MLS Toronto FC zakończyło ubiegły sezon na 13. miejscu w Konferencji Wschodniej. Nowe rozgrywki klub zainauguruje 26 lutego, kiedy to zagra na wyjeździe z FC Dallas.

W obecnym sezonie Lorenzo Insigne jest jedną z czołowych postaci Napoli. W 19 występach we wszystkich rozgrywkach strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Łącznie dla klubu z Neapolu rozegrał 416 spotkań, w których zdobył 114 bramek i miał 91 asyst.