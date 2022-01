Piątek będzie miał we Fiorentinie kolejnego konkurenta? Ruszyły negocjacje

Dusan Vlahović jest największą gwiazdą Fiorentiny i ma pewne miejsce w wyjściowym składzie. W ostatnich dniach w jego kontekście pojawiało się jednak coraz więcej plotek na temat zainteresowania ze strony innych klubów. Najczęściej do tej pory wspominano o chęci sprowadzenia go przez Arsenal.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza wprost o tym, jaki musi być nowy selekcjoner. I potwierdza dwa nazwiska [SPORT.PL LIVE]

Zdobywca Złotej Piłki już w Polsce. Jeden z faworytów do przejęcia reprezentacji

Fiorentina wciąż aktywna na rynku transferowym

Dyrektor sportowy klubu z Florencji Daniele Prade wyjaśnił niedawno, że będą czynione starania, aby serbski napastnik pozostał we Fiorentinie co najmniej do końca obecnego sezonu. Sprowadzony z Herthy Berlin Krzysztof Piątek ma z kolei pełnić rolę jego zmiennika.

Znakomita forma Vlahovica, a także potwierdzenie wypożyczenia reprezentanta Polski nie sprawia jednak, że władze klubu zakończyły działania na rynku transferowym. Stacja "Sky Sports" poinformowała, że klub planuje rozpocząć negocjacje w sprawie młodego napastnik argentyńskiego River Plate Juliana Alvareza.

Znakomity Argentyńczyk na celowniku Fiorentiny

Według medialnych doniesień w ostatnich tygodniach agencji 21-letniego napastnika spotkali się z przedstawicielami kilku europejskich klubów. Poza Fiorentiną łączono go również z innymi klubami z Serie A - Juventusem czy Milanem, ale także Manchesterem United czy Bayernem Monachium.

Sporą zachętą dla europejskich klubów w kontekście ewentualnego sprowadzenia 21-latka jest fakt, że jego kontrakt z River Plate wygasa wraz z końcem grudnia 2022 roku. Oznacza to, że letnie okienko transferowe będzie ostatnią okazją do tego, aby klub mógł na nim coś zarobić.

Oficjalnie: Krzysztof Piątek ma nowy klub. Boniek wprawiony w osłupienie

W obecnym sezonie argentyńskiej Superligi Julian Alvarez rozegrał 21 meczów, w których strzelił 18 bramek i zanotował siedem asyst.