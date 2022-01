Włosi o powrocie Krzysztofa Piątka. "Nadszedł czas zostania ważną postacią"

Po dwóch latach od odejścia z Milanu i transferu do Herthy Berlin 26-latek ponownie zagra w Serie A. W piątek Fiorentina za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Krzysztof Piątek spędzi w klubie najbliższe pół roku. W jego umowie zawarta zostanie również opcja wykupu po sezonie.

Media piszą o "zastępstwie dla Vlahovica"

Włoski oddział telewizji "Sky" obszernie skomentował przybycie Piątka.

"Celownik pistoletu skierowany w środek bramki, gotowy do strzału. W ten sposób ACF Fiorentina oficjalnie poinformowała o przybyciu Piątka. Tym samym Piątek wraca do Serie A po dwóch latach gry w Bundeslidze. W koszulce Herthy Berlin polski napastnik zdobył 13 bramek i 4 asysty w 58 oficjalnych występach" - napisano.

Serwis Fiorentinanews.com również nie mógł pominąć tego tematu.

"Piątek przybył do klubu z Florencji tylko jako zastępca Vlahovica. 'Fiołki' ogłosiły wypożyczenie Polaka z Herthy Berlin, zamieszczając na Twitterze wskazówkę w postaci wizjera wycelowanego w środek bramki. To nawiązanie do pseudonimu napastnika - Il Pistolero. Ciekawe, czy Piątek będzie w stanie powrócić do poziomu prezentowanego w Genui. Dla niego nadszedł czas, by ponownie spróbować zostać ważną postacią" - czytamy.

"LGdS": Piątek nie będzie zastepcą Vlahovica

"La Gazzetta dello Sport" wspomniała, że Piątek ma być nie tylko zastępcą Vlahovica.

"Piątek, o którego zabiegano już latem 2020 r., to więcej niż zastępca Vlahovicia, który i tak niedługo odejdzie gdzie indziej. Sprowadzenie kogoś takiego jak Piątek, natychmiast pozwala Fiorentinie być objętym na to wszystko, co dzieje się wokół Vlahovicia" - napisano.

Serwis Firenzeviola.it zdradził przy tym, z jakim numerem Piątek będzie grał w nowym klubie.

"Na oficjalną informację będziemy musieli poczekać jeszcze kilka godzin, tymczasem Fiorentina podała oficjalnie, jaki będzie nowy numer koszulki nowego fioletowego napastnika Krzysztofa Piątka: Polak wybrał nr 19, czyli już noszony w przeszłości w swoim pierwszym sezonie w Mediolanie" - czytamy na stronie.