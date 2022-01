Obrzydliwe zachowanie w hicie Juventus - Napoli. Witamy w Serie A

Moise Kean pojawił się na boisku na ostatni kwadrans, zmieniając Alvaro Moratę. Gdy napastnik Juventusu był przy piłce, to kibice Napoli zaczynali naśladować odgłosy małp.

To nie pierwszy taki rasistowski incydent związany z Keanem. Już w 2019 roku podczas meczu z Cagliari piłkarz Juventusu był ofiarą podobnych prowokacji. Kean był przez cały czas wyzywany i wygwizdywany przez fanów Cagliari. W 85. minucie Kean zdobył bramkę na 2:0. Trafienie świętował w szczególny sposób, stojąc naprzeciwko prowokujących go fanów. - Myślę, że wina jest 50 na 50, ponieważ Kean nie musiał prowokować kibiców, a kibice nie musieli tak reagować - mówił wówczas Leo Bonucci, obrońca Juve.

Choć włoskie media przez kilka dni rozpisywały się o skandalu rasistowskim, to sprawcy uniknęli konsekwencji. FIGC, czyli włoska federacja piłkarska, stwierdziła, że zachowanie kibiców Cagliarinie miało wpływu na grę, a tylko mała grupa kibiców obrażała Keana. A jak będzie teraz? Odpowiedź poznamy w najbliższych dniach.

Rasizm na stadionach, czyli witamy w Serie A

Najprawdopodobniej Kean przez swoją karnację będzie musiał co jakiś czas mierzyć się z problemem rasizmu, z którym Włosi wciąż nie potrafią sobie poradzić. Afery zdarzają się często. Wie coś o tym pochodzący z Ghany, Sulley Muntari, który kilka lat temu nie zdołał wyprosić u sędziego reakcji na rasistowskie zachowanie kibiców Cagliari, więc zszedł z boiska. Były piłkarz Pescary został za to ukarany czerwoną kartką, a po meczu w dodatku go zawieszono! W ostatnich latach rasistowskie incydenty dotykały także m.in.: Kameruńczyka Samuela Eto’o; Ghańczyka Kevina Prince'a-Boatenga oraz Koulidy Koulibaly'ego z Senegalu. Przykładów można byłoby mnożyć.

Włosi zaczynają zdawać sobie sprawę, że rasizm to poważny problem na Półwyspie Apenińskim. Problem w tym, że chyba wciąż nie mają wyczucia (odpowiedniej wrażliwości?), jak z nim walczyć. Świadczy o tym niedawna kampania antyrasistowska, którą organizowała Serie A. Głównym motywem inicjatywy były obrazy Simone Fugazzotto, który w swych dziełach używał obrazów... szympansów i małp.

Sytuacja w tabeli Serie A

Po 20 kolejkach Napoli zajmuje 3. miejsce w tabeli z 40 punktami na koncie i sześcioma punktami straty do Interu Mediolan i pięcioma do AC Milan. Juventus jest na 5. pozycji i do Napoli traci pięć punktów.

Kolejne mecze oba zespoły zagrają w niedzielę. Napoli podejmie Sampdorię, a Juventus na wyjeździe zmerzy się z AS Roma.