Zamieszanie wokół Piotra Zielińskiego. A Szczęsny? Oceńcie sami [WIDEO]

Była 23. minuta meczu w Turynie, gdy w pole karne gospodarzy zagrał Lorenzo Insigne. Piłkę tyłem do bramki doskonale przyjął Matteo Politano, który nie tylko ją zastawił, ale też skutecznie oddał do Driesa Mertensa.

Belg nabiegł na piłkę i płaskim uderzeniem w dalszy róg bramki dał Napoli prowadzenie 1:0. Czy Wojciech Szczęsny mógł temu zapobiec? Oceńcie sami:

Zespół Luciano Spalettiego objął prowadzenie, choć jego skład był bardzo osłabiony przez koronawirusa, kontuzje i Puchar Narodów Afryki. W Turynie z powodu zakażenia nie zagrali Hirving Lozano, Alex Meret i Kevin Malcuit. Z powodu kontuzji zabrakło Victora Osimhena, a na PNA wyjechali Kalidou Koulibali, Andre Anguissa i Adam Ounas. Dodatkowo za kartki zawieszony był Mario Rui.

Niewiele brakowało, by w meczu zabrakło też Piotra Zielińskiego. Polak, który ostatecznie rozegrał 90 minut, jeszcze w środę mógł drżeć o swój występ. Skąd to zamieszanie? Jak się okazało, Zieliński oraz Amir Rrahmani i Stanislav Lobotka mieli kontakt z osobą zakażoną, a dodatkowo od ostatniej dawki szczepionki minęło ponad 120 dni, przez co zawodnicy nie spełniali nowych zasad włoskiego rządu. Trzech wspomnianych zawodników Napoli nie zostało zaszczepionych trzecią dawką preparatu przeciwko COVID-19.

Cała trójka ostatecznie zagrała, ale osłabione Napoli nie było w stanie dowieźć prowadzenia do końca. W 54. minucie w pole karne gości zagrał Juan Cuadrado, a pojedynek główkowy przegrał Alvaro Morata. Piłka spadła jednak pod nogi Federico Chiesy, który precyzyjnym strzałem pokonał Davida Ospinę.

Po 20 kolejkach Napoli zajmuje 3. miejsce w tabeli z 40 punktami na koncie i sześcioma punktami straty do Interu Mediolan i pięcioma do AC Milan. Juventus jest na 5. pozycji i do Napoli traci pięć punktów.

Kolejne mecze oba zespoły zagrają w niedzielę. Napoli podejmie Sampdorię, a Juventus na wyjeździe zmerzy się z AS Roma.