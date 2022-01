Krzysztof Piątek na testach medycznych! Zagra w byłym klubie Paulo Sousy

Napastnik Herthy Berlin i reprezentacji Polski Krzysztof Piątek przechodzi do włoskiej Fiorentiny! W czwartek 26-latek ma się zjawić we Florencji na testach medycznych, po czym zostanie wypożyczony do siódmej drużyny Serie A.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl