Wielki talent chce grać w reprezentacji Polski. Przed nim transfer do giganta

Gabriel Slonina ma zaledwie 17 lat, a i tak przebojem wdarł się do bramki Chicago Fire. Już w debiucie z New York City (0:0) zachował czyste konto, a łącznie nie dał się pokonać w aż czterech z dziesięciu meczów MLS w barwach Fire. Łącznie Slonina zagrał w 11 meczach ligowych, w których puścił 16 bramek. Bramkarz w maju tego roku stanie się pełnoletni, a już otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Media: Gabriel Slonina może trafić do Europy. Chce go pozyskać Juventus

Włoska gazeta "Tuttosport" informuje, że Gabriel Slonina znalazł się na liście życzeń Juventusu. Bramkarz ma ważny kontrakt do końca 2022 roku, co oznacza, że latem pozostanie mu mniej niż sześć miesięcy umowy. 17-latek może jednak pozostać w Chicago, ponieważ Strażacy mają opcję przedłużenia umowy o dodatkowy sezon. Juventus nie jest jednak jedynym klubem z Europy, który jest zainteresowany Sloniną, ale gazeta nie precyzuje, kto jeszcze chciałby pozyskać bramkarza.

Jeżeli jednak Slonina wybierze ofertę Juventusu, to trafi do drużyny Primavery (która występuje w rozgrywkach do lat 19) lub zespołu do lat 23, który gra na poziomie Serie C. Slonina, który jest odkryciem MLS powiedział w rozmowie z Jakubem Sewerynem na Sport.pl, że chce grać dla reprezentacji Polski. "Nie odmówiłem gry dla Polski. Miałem 15 lat, bałem się, że nie zostanę dobrze przyjęty. Dziś podjąłbym zupełnie inną decyzję. Chcę zagrać w reprezentacji" - stwierdził.

Chicago Fire zakończył poprzedni sezon na 12. miejsce w Konferencji Wschodniej z 34 punktami i nie zagrał w play-offach. Do tej pory głównym rywalem Sloniny w walce o podstawowy skład Chicago Fire był Bobby Shuttleworth, a od nowego sezonu potencjalnym rywalem Sloniny w barwie Strażaków będzie Spencer Richey, ściągnięty z Portland Timbers.