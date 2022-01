Jest porozumienie! Krzysztof Piątek o krok od zmiany klubu. Di Marzio potwierdza

Krzysztof Piątek przechodzi w ostatnich miesiącach bardzo trudne chwile. Polak pod koniec ubiegłego sezonu doznał bardzo ciężkiego urazu - złamania kostki, przez co stracił nie tylko końcówkę rozgrywek Bundesligi, ale przede wszystkim Euro 2020. 25-latek miał być gotowy do gry już na początku września i był nawet przymierzany do udziału w odbywającym się wtedy zgrupowaniu reprezentacji Polski. Leczenie jednak się przedłużało i napastnik wrócił do gry dopiero pod koniec miesiąca.

Początek miał bardzo dobry, bo już w drugim spotkaniu po powrocie zdobył w bramkę. Okazało się jednak, że była to jego jedyne trafienie w klubie. Piątek jak do tej pory rozegrał w obecnym sezonie w barwach Herthy 10 spotkań, w których do tego jednego gola dorzucił jeszcze tylko jedną asystę. Jedno trafienie zaliczył także w barwach reprezentacji w spotkaniu z San Marino (5:0).

Krzysztof Piątek może wrócić do Serie A

Jak informuje Gianluca Di Marzio, Krzysztof Piątek może powrócić do Serie A. Zdaniem włoskiego dziennikarza, Hertha Berlin już porozumiała się z Genoą w sprawie wypożyczenia Polaka z opcją wykupu za 17 milionów euro. Tym samym Piątek powróciłby do klubu, z którego przebił się do Milanu. Wiele jednak zależy teraz od decyzji samego napastnika - negocjacje między nim a włoskim klubem mają już trwać.

Krzysztof Piątek trafił do Genoi w lipcu 2018 roku. Przez pół roku gry we włoskim klubie wystąpił łącznie w 21 meczach, w których zdobył 19 bramek. Stamtąd trafił do Milanu, gdzie jego forma drastycznie spadła. Następnie, w styczniu 2020 roku przeniósł się do Herthy Berlin, gdzie zagrał łącznie w 58 spotkaniach, zdobywając w tym czasie 13 bramek.